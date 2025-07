"Imamo dovoljno svojih problema": Rasim Ljajić o dolasku Arnautovića i Tadića u Zvezdu

Predsednik FK Partizan Rasim Ljajić o pojačanjima Crvene zvezde i utakmici sa ukrajinskom Oleksandrijom (večeras od 21 u Humskoj).

Predsjednik Partizana Rasim Ljajić gostovao je jutros na "K1" gdje je između ostalog upitan za dolazak Marka Arnautovića u Crvenu zvezdu, kao i to što je Dušan Tadić viđen kao još jedna "bomba" prelaznog roka. Kako to utiče na srpski fudbal i da li to igra bilo kakvu ulogu za Partizan, da li na neki način planira da odgovori imenima?

"Velika imena za srpski fudbal? To Partizanu ništa ne znači. Iskustva su različita, nekada kada ste najviše očekivali, dobili ste najmanje. Imena ipak ne igraju ulogu u fudbalu, marketinški je to svakako dobro. Privuku publiku na neko vrijeme, ali ako nema rezultata, nema igre, to brzo se isprazni. Ne gledamo u tuđe dvorište, ne vodimo tuđu politiku, imamo dovoljno svojih problema kojima se bavimo, takva je politika kluba", istakao je Ljajić.

"Ako bude adekvatnih pojačanja, imamo u vidu neke igrače sa kojima se ranije razgovaralo, još uvijek razgovara, to su želje našeg sportskog sektora, vidjećemo šta će od toga biti. Možemo mi napraviti spisak pojačanja, ali kad uđete u konkretne pregovore, vidite da li je to realno ili ne", zaključio je prvi čovjek crno-bijelih.

Prema njegovim riječima, Partizan nije mogao da dovodi zvučna pojačanja i da je zato čitavo rukovodstvo bilo "na udaru", međutim sada podsjeća da su mladi fudbaleri iz omladinske škole "eksplodirali" i pokazali da je to bila dobra ideja.

"Ovo je ideja koju nastojimo da implementiramo, da baziramo tim na našoj djeci, mladim igračima, iz našeg vlastitog omladinskog pogona. A uvijek će biti prostora za pojačanje, koja zaista prave razliku, ali se iz toga neće pretjerivati. Iz više razloga, i iz finansijskih, ali i strateških, jer Partizan mora da ima većinu u timu iz vlastitog omladinskog pogona", poručio je Ljajić.

Šta se očekuje na Partizan - Oleksandrija?

"Idemo na pobjedu, ova djeca drugačije i ne znaju da igraju i trener Blagojević insistira upravo na toj igri, sa puno brzine, puno dinamike, puno trke. Danas se fudbal dramatično promijenio u odnosu na fudbal koji smo znali prije 10 ili 15 godina. I mi smo prije neki dan analaizirali koliko je ekipa trčala na jesen, u prošlom prvenstvu i koliko sada trči, to su neuporedive cifre. Prema tome ova djeca igraju srcem, pružaju i više od vlastitih mogućnosti i to im se na kraju i isplaćuje i sa dobrim igrama i sa dobrim rezultatima", poručio je Rasim Ljajić koji je istakao da očekuje pune tribine i nastup pred 30 hiljada gledalaca.

"Ali svakako najvažnija stvar jeste ova euforija, energija koja se podigla, zahvaljujući isključivo i stručnom štabu i ovim mladim ljudima. Prošli put naša startna postava je imala u prosjeku 21 godinu, najmlađa ekipa u Evropi. Da ne govorimo za nas i za region. I to je nešto na čemu će Partizan graditi svoju budućnost i u ovom razvojnom, ali i takmičarskom smislu", zaključio je.