Taj osmijeh dok gori Marakana, to je bio Siniša Mihajlović! Tanjga za MONDO: Pogledajte sliku, vidjećete sve o njemu!

Prolazi i treća godina bez velikog srpskog fudbalera Siniše Mihajlovića, a njegov kum Miroslav Tanjga u intervjuu za MONDO govori o tome kakav je bio njihov zajednički put, zašto svi toliko vole Mihu i šta je to što vidi kada pomisli na njega.

U ljeto 1988. godine, odmah nakon potpisa ugovora sa Vojvodinom, novi igrači "lala" Siniša Mihajlović (19) i Miroslav Tanjga (24) zajedno su sjeli u poznati novosadski kafić, da predahnu. Da im je u tom momentu neko prišao i rekao im kakve ih visine čekaju, da li bi povjerovali?

"Čujte, mi jesmo došli u taj grad da bismo se vinuli u visine, ostvarili uspjeh, svjesni da moramo mnogo da radimo", rekao je Miroslav Tanjga u novogodišnjem intervjuu za MONDO.

Ipak, titula prvaka Jugoslavije sa Vojvodinom 1989, zatim Mihin uspon na evropski tron sa Crvenom zvezdom 1991, pa njihova zajednička pobjeda u crveno-bijelom protiv Kolo Kola, za titulu prvaka svijeta. I u najluđim snovima bilo je nemoguće to sve sanjati. A, Tanjga i Mihajlović su to ostvarili.

Ipak, titula prvaka Jugoslavije sa Vojvodinom 1989, zatim Mihin uspon na evropski tron sa Crvenom zvezdom 1991, pa njihova zajednička pobjeda u crveno-bijelom protiv Kolo Kola, za titulu prvaka svijeta. I u najluđim snovima bilo je nemoguće to sve sanjati. A, Tanjga i Mihajlović su to ostvarili.

"Naravno, uz sav trud i fanatični rad, niko ne bi pomislio da ćeš za 2 godine da budeš prvak Jugoslavije sa Vojvodinom, poslije prvak Evrope, prvak svijeta sa Crvenom zvezdom. To su stvari koje je teško mogao neko da pretpostavi. A, pogotovo da prije svega sa Vojvodinom napraviš takav uspjeh. To nije bio okvir Zvezde i Partizana, već Vojvodine, a bili smo prvaci", dodaje Tanjga.

Sa Sinišom je stasavao, dijelio i čuvao tajne koje niko osim njih nije znao. Kako je bilo provesti život uz takvog kuma, velikog Mihu?

Mihajlović je vodio Srbiju tokom 2012. i 2013. godine.

"Mi smo počeli život da stvaramo, da ga živimo i sve to vrijeme bili smo mi zajedno. Dolazak u Novi Sad, zatim Beograd, inostranstvo, dijelili smo iskustva, živote, bilo je tu svega, znali smo da se jedan drugom povjerimo za stvari za šta se drugima nije govorilo, to čini prijateljstva".

"Siniša je bio karakteran, držao se principa i ti principi su se pokazali kao ispravni. Manje-više, svi griješe, ali on u nekim stvarima nije griješio. Kada vam on kaže da će nešto biti, budite sigurni da hoće".

Ispod izgleda borbenog, fanatičnog borca u dresovima Voše, Zvezde, Sampdorije, Lacija i Intera, kakav je zaista bio Siniša Mihajlović?

"Ta namrštenost bila je maska, ispod toga je bila duša od čovjeka... To je bio odbrambeni mehanizam čovjeka koji je voluo ljude, a prije svega svoju porodicu."

Trk protiv Bajerna, to je bio Siniša

Upitan da izdvoji jednu sliku koja savršeno oslikava ko je bio Miha, Tanjga ističe njegov gol protiv Bajerna 1991. i trk ka Sjeveru dok oko njega Marakana gori.

"Taj trk poslije gola iz slobodnog udarca, kada je trčao dugo, kleknuo i digao ruke gore. To je specifična, pobjednička slika, dokaz njegove dominacije, želje za pobjedom, sreće i iskrenosti. Taj njegov zarazni osmijeh na licu, taj trenutak… Pogledajte tu sliku, sve je na njoj u jednom - pobejdnik, emocija, Siniša".

"Kume, rodio se Miroslav!"

Mihajlović i Tanjga svoj odnos su neraskidivo vezali kumstvom i time što su jedan drugom dali sinovima imena po kumu.

Mihajlović i Tanjga svoj odnos su neraskidivo vezali kumstvom i time što su jedan drugom dali sinovima imena po kumu.

"On kad je dobio prvo muško dijete nazvao me i rekao ‘Rodio se Miroslav’. Pitao sam ga - ‘Miroslav?’, rekao mi je 'Da, Arijana se porodila, nazvaću ga po tebi'. Znate, kad smo došli u Novi Sad, pričali smo svemu i svačemu, u danima po karantinima, druženjima, normalno da je bilo priče o tome, ti meni, ja tebi... Sve su to stvari o kojima smo pričali i nismo zaboravili i koje su se desile. Drźali smo se tih obećanja."

I za rat znao da oprosti, Vukovar ga bolio

Ratne devedesete donijele su veliku nesreću na prostoru cijele Jugoslavije. Užasan sukob pogodio je Mihinu i Tanjginu Slavoniju, ali Siniša se i pored svega trudio da mu to ne opterećuje odnose poslije rata.

"Moramo biti realni za mnoge stvari, ali tim momcima koji su bili prisutni za vrijeme rata i ludila znao je da oprosti za neke stvari. Shvatao je kompleksnost odnosa i stvari koje su se tada dešavale, a normalan čovjek poslije nekog vremena zastane i sebe zapita - je*ote, kakav sam ja bio čovjek?"

"Rat je užasna stvar. Grad u kojem ste odrasli, u kojem je čitava mladost bila, gdje su mnogi prijatelji ostali, kumovi, familija, sve to odjednom nestane. U Vukovaru jedno vrijeme nije bio 15-ak godina, to je velika bol. Kad ti neko uzme dio života i sve to jednostavno nestane."

"Sve je tačno što pričamo o njemu"

Dok odmiču godine od Mihajlovićevog odlaska (1969-2022), djeluje da je u svakoj koja dolazi njegovo prisustvo sve intenzivnije. Priče i anegdote o njegovom zivotu, karijeri, uvijek su tu da podsete na "tigra", "lava" i fudbalskog heroja niza generacija.

"To je još jedan dokaz koliko je bio veliki i koliko nedostaje u svakodnevici. I igrači i navijači na utakmici Lacio - Inter pokazali su koliko poštuju i cijene njegov minuli rad. Da nije sve to ostavio za sobom, vjerujte da ne bi bilo tako i da ga ne bi pominjali. To je dokaz koliko je učinio za fudbal, sport, javni život. Sve to samo je potvrda da je sve tačno što pričamo o njemu", kazao je za MONDO Miroslav Tanjga.

I drugi su osvajali titule i bili uspješni, ali šta je ono zbog čega Sinišina zvijezda i danas tako jako sija?

"Slažem se, od kada ga znam, a znam ga dugo, imao je pobjednički mentalitet, a uz sve to bio je čovjek koji je znao šta hoće od života i ko mu je drug i ko mu je prijatelj, neprijatelj, znao je da procijeni. I drugi su imali velikih uspjeha, rezultata, ali njegov karakter i ličnost koje je pokazivao kao trener i kao ličnost teško će se opet pojaviti."

