"Poslije najtežeg poraza Zenga je otvorio šampanjac"! Basta za MONDO: Neka se Zvezdi sad protiv PSV-a vrati!

Dušan Basta u razgovoru sa banjalučkim novinarima govorio o duelu Zvezde i PSV-a, kako je Luković zbog njegovog prezimena morao da mijenja odbranu u Udinezeu, ko je najbolji fudbaler s kim je igrao...

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde novu polusezonu otvoriće evropskim duelom sa PSV-om u Ligi šampiona 21. januara na Marakani.

Biće to prilika crveno-bijelima da se osvete klubu iz Ajndhovena za bolni poraz i eliminaciju u kvalifikacijama za ligu šampiona u sezoni 2004/05, kada je Crvena zvezda poslije pobjede 3:2 u prvom meču u revanšu poražena 5:0 na Filips stadionu.

Jedan od aktera ovog dvomeča Dušan Basta u razgovoru sa banjalučkim novinarima govorio je o tom čuvenom dvomeču, ali i o sjajnoj generaciji crveno-bijelih, igranju u Seriji A i anegdotama iz Udinezea.

"Mogu da kažem da je ta utakmica protiv PSV-a u Beogradu imala veliki uticaj na moju karijeru, pa i na cijelu moju generaciju. Mi smo se vratili svi sa Uba poslije nekoliko mjeseci i onda smo praktično svi eksplodirali, prvo Jang Bojs (2:2, 3:0), pa onda PSV. U Beogradu smo baš odigrali dobro, šta što smo primili gol pred kraj moglo je da bude 3:1. Sad kad vratim film, realno oni su baš bili prejaki, mislim da su čak te godine dogurali do polufinala i ispali od Milana, fantastična ekipa, iskusna. Mi smo isto bili odlična ekipa, ali prosjek godina je bio jako mali, možda 23 godine, ako se ne varam. To neko iskustvo nam je falilo da možda i prođemo tako jakog protivnika. To se sve i vidjelo kasnije tamo u Ajndhovenu. Deset minuta, penal , pa crveni... Ostaje žal, tu je bila i Žigina povreda, bitan igrač nije igrao", rekao je Basta.

Iako smo plavokosog fudbalera navikli da gledamo na desnom boku za tu utakmicu protiv PSV-a na Marakani dobio je drugačiju ulogu.

"Ja sam tu utakmicu igrao zadnjeg veznog. Ljupko mene vraća protiv Jang Bojsa na zadnjeg veznog, Stančić dobija crveni karton i sa igračem manje smo bili. Već u Beogradu meni je Ljupko veče pred utakmicu u hotelu pitao 'da li možeš da odigraš zadnjeg veznog'. Ja sam mu rekao da sam to igrao u mlađim kategorijama, dugo nisam igrao, ali mogu. I tu sam ja odigrao dobru utakmicu protiv Jang bojsa, pa me onda stavio protiv PSV-a".

Tadašnja ekipa PSV-a bila je strašna.

"Po stranama su igrali Bizli i Park, Farfan u špicu. U veznom redu De Jong, Van Bomel i Koku. Trčao sam kao muva bez glave, ali dobro je bilo, zadovoljan sam kako sam odigrao tu utakmicu“, prisjetio se Basta.

Dusan Basta fudbaler Crvene zvezde na utakmici Kupa UEFA protiv Arisa Solun na stadionu Arisa 08.11.2007. godine Foto: Marko Metlas

Izvor: MN PRESS

Crveno-bijeli žele sada da se "osvete" za ovu eliminaciju pobjedom koja bi ih ostavila u igri za prolaz u narednu fazu Lige šampiona.

"Možda nam se sada vrati. Tako je u sportu, fudbalu. Zvezdina ekipa je jako dobra. Moramo da uzmemo tri boda, moramo da dobijemo da bi ostali u igri, tako da očekujem da će da bude vrhunska utakmica", istakao je Basta.

Sjajnu generaciju mladih fudbalera Zvezde tada je vodio Ljupko Petrović, kojeg Basta izuzetno cijeni.

"Ljupko voli mlade igrače, voli da ih gurne, da im priliku. Praktično on je gurnuo sve tu u vatru, mene Boleta, Perketa, Milovanovića... Prvenstveno mene i Boška, mi smo tu baš krenuli da igramo. Ljupko je legenda“.

Imao je tada Basta i nezgodnu povredu i to na svom prvom vječitom derbiju, kada mu je Albert Nađ slomio ruku prilikom jednog duela.

Dusan Basta fudbaler Crvene zvezde povreda na utakmici prvenstva Srbije i Crne Gore protiv Partizana na stadionu Crvene zvezde Foto: Marko Metlas polomljena ruka 23.04.2005. godine

Izvor: MN PRESS

"To je moj prvi derbi i baš tako da bude. Teška je to bila povreda u tom trenutku. Mislim da sam tada igrao u možda najboljoj formi ikada. Ja sam tada prije nego što ću polomiti ruku debitovao za A reprezentaciju protiv Španije. Pokojni Petko me ubacio posljednjih 15 minuta. Sigurno je malo uticalo, ali nije mi to poremetilo karijeru. Četiri-pet mjeseci pauze, pa oporavak, poslije je došao Zenga, imao sam ja poslije dobre sezone. Dešava se, izvinio se on tada".

U toj generaciji Crvene zvezde vladala je odlična atmosfera, a Basta je uvjeren da bi ta ekipa da je ostala na okupu imala itekako šta da kaže i u evropskim takmičenjima.

"Dobra je to ekipa bila. Sada, s ove tačke gledišta Zvezda nije mogla tada da ispoštuje plate, jer Zvezda da je tada imala malo više para, da mi ostanemo pet,šest godina zamislite tu ekipu i nas koji bi bili zreli igrači, jer mi smo svi u tom trenutku imali 22 godine. To bi bila ekipa za Ligu šampiona", uvjeren je Basta.

Kada je u pitanju ova generacija pamti se i velika pobjeda nad Romom 3:1 u grupnoj fazi Kupa UEFA u kojoj je Nikola Žigić dva puta pogađao, a Milan Purović dodao još jedan. Kada ja Basta kasnije otišao u Italiju prešavši u Udineze već je na svom kontu imao trijumf nad "vučicom".

"Vrhunska utakmica, puna Marakana... Kad sam tek otišao u Italiju, naravno da sam bio mala nepoznanica za Italijane, ali ja sam sa Zvezdom već imao 30 evropskih utakmica. Zvezda je svake godine igrala Evropu“.

U međuvremenu je Ljupka Petrovića na klupi crveno bijelih naslijedio Valter Zenga.

"Zenga je isto imao lijepu sezonu, uzeli smo duplu krunu. Baš je bila dobra energija, on mi je ostao u jako lijepom sjećanju".

Valter Zenga Walter Zenga trener fudbalera Crvene zvezde na utakmici finala Kupa Srbije i Crne Gore protiv OFK Beograda na stadionu Partizana 10.05.2006. godine Foto: Marko Metlas

Izvor: MN PRESS

Samo 13 dana nakon pomenute velike pobjede nad Romom ekipa Crvene zvezde igrala je protiv Strazbura. Dušan Basta doveo je Zvezdu u vođstvo, Ardian Đokaj povisio je na 2:0 i crveno-bijeli su bili nadomak plasmana u nokaut fazu tadašnjeg Kupa UEFA. Međutim, ono što je uslijedilo u finišu, dva gola Kevina Gamiera poslije prekida za remi 2:2 navijači Zvezde zauvijek pamte, pa i Basta.

"Ja sam baš bio tužan, razočaran, to mi je vjerovatno bio jedan od najtežih poraza u Zvezdi. Jer praktično dobijenu utakmicu smo uspjeli da iskomplikujemo. Najniži igrač nam dao gol... Poslije nam je Zenga vraćao snimke, da li kod prvog prekida ili kod drugog nismo stali odmah ispred lopte, igrač je pomjerio 10-15 metara loptu unaprijed i to već nije bila duga lopta ubačena, već je bio centaršut. Sve su to neke cake. Nevjerovatno, kao da je moralo tako, svi smo bili užasno razočarani", rekao je Basta, a onda otkrio šta je uradio italijanski stručnjak poslije utakmice.

"Zenga je ispao šmeker. Kad je to već prošlo, kad ne može da se vrati, sjećam se to veče u hotelu da bi nas opustio otvorio je šampanjac i rekao 'vi ste moji momci, vi ste moja ekipa, idemo dalje', jer smo svi bili utučeni“.

Jako mi je drago zbog Borca "Jako mi je drago što se Borac tako diže kao klub. Gledao sam protiv Panatinaikosa uživo, htio sam da dođem još neku, ali nisam uspio. Ali mi je baš drago zbog Banjalučana. Osjećam se u Banjaluci kao kod kuće, prija mi energija grada, vidim ljudi me vole i volim da dođem u Banjaluku", prokomentarisao je Basta uspjeh banjalučkog kluba.

Nakon pet sezona u prvom timu Crvene zvezde plavokosi fudbaler otisnuo se u Italiju, gdje je tokom narednih 11 godina branio boje Udinezea, Lećea i Lacija, prije nego što je 2019. završio karijeru. U Udinezeu je, između ostalih, igrao sa Antoniom Di Nataleom.

"Ono što ja mogu da kažem za njega mislim da je Di Natale najbolji igrač sa kojim sam igrao. Klasa. Pakao igrač. Igrao sam i sa Kloseom, on je stvarno dobar, ali Di Natale je takav talenat, nevjerovatno. Kad je u formi nestvarno je šta radi s loptom. Dešavalo se da na treningu da neki gol i svi treneri i fizioterapeuti aplaudiraju pola minuta. Eto šta je mogao da napravi u sekundi. Ako se ne varam on je u svojim tridesetim godinama tri puta bio najbolji strijelac u Seriji A, i to sa Udinezeom, a ne sa nekom ekipom koja napada Skudeto. Fenomenalan igrač", istakao je Basta.

Izvor: SIMONE FERRARO / AFP / Profimedia

U Udinezeu je igrao i Aleksandar Luković, a Basta je otkrio kako je Luković zbog njegovog prezimena morao da mijenja stvari u odbrani čuvenih "zebri".

"On je komandovao odbranom i kada zadnja linija izlazi govorio 'basta basta' što na italijanskom znači dosta. I svaki put kad on to kaže 'basta' ja se okrenem, mislim mene zove. Na kraju smo to morali da promijenimo i Luković je poslije umjesto 'basta' govorio 'stop' kada zaustavlja zadnju liniju (smijeh)“, rekao je Basta koji je nakon završetka karijere ostao u fudbalskim vodama kao skaut.

"Radim sada sa Federikom Pastorelom, agentom koji je zadnjih šest, sedam godina vodio brigu o mojoj karijeri, dogovorili smo saradnju i radim kao skaut", zaključio je Basta.