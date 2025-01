Nema kraja mukama bivšeg velikana: Gol Nemanje Matića nedovoljan, Lion u Kupu Francuske ispao od četvrtoligaša!

Malo poznati Burgoan Žalije u komšijskom derbiju slavio protiv Liona i eliminisao ga iz najmasovnijeg takmičenja.

Izvor: Shutterstock

Lion je zaustavljen već u šesnaestini finala Kupa Francuske!

Slavni francuski klub nalazi se u velikim finansijskim problemima, što se očigledno odrazilo i na igru fudbalera, koji su eliminisani u ranoj fazi najmasovnijeg takmičenja, i to od Burgoan Žalije, člana četvrte lige Francuske!

Nakon 2:2 u regularnih 90 minuta, domaćin je bio prisebniji tokom penal-serije, te iskoristio promašaje Lakazeta i Tolisoa i rezultatom 4:2 izborio senzacionalan plasman u narednu rundu takmičenja.

Domaćin je u ranoj fazi utakmice došao do vođstva, ali je Nemanja Matić postigao gol za 1:1. Favorizovani Lion čak je došao i do preokreta i prednosti, kada je protivničku mrežu zatresao Mikautadze. Ipak, domaćin se nije predavao i dvadesetak minuta prije kraja stigao je do izjednačenja, ispostaviće se i penala, nakon kojih je slavio veliki trijumf.

Burgoan Žalije je klub koji nastupa u tamošnjoj Nacionalnoj ligi (četvrti rang), a istoimeni gradić nalazi se tridesetak kilometara jugoistočno od Liona, tako da je niželigaš sigurno burno proslavio pobjedu protiv sedmostrukog šampiona Francuske.

