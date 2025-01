Zvezda traži 12 miliona i ima spremnu zamjenu - čak i bolju: Zvezdan Terzić se oglasio o transferima crveno-bijelih

Zvezdan Terzić otkrio je koji igrač bi mogao da napusti "Marakanu" ove zime.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić govorio je o transferima šampiona Srbije ove zime. Prema njegovim riječima, realno je da niko neće otići i svlačionice, a ako neko ode, to će izvjesno biti štoper Naser Điga. I crveno-bijeli su za to spremni.

"Vjerovatno niko neće otići od igrača, ako ode Điga imamo spremnu zamjenu za njega. Imamo dosta ponuda, ali i visoke finansijske zahtjeve. Kreće se cijena od 10 do 12 miliona evra, koliko tražimo, ali vidjećemo kakvo je plaćanje, da li će nam ostaviti procente, u koliko rata... To je već stvar dogovora. Uglavnom, Zvezda mora da prodaje igrače, jer živimo od toga, prihod od toga nam je 35 odsto strukture prihoda i to će biti nastavljeno, a naša misija je da na kraju svakog prelaznog roka uzmemo novac i da dovedemo još bolje igrače. Tako i ako ode Điga, imamo spremnu zamjenu, adekvatnu, a u perspektivi čak i bolju", rekao je Terzić za K1 televiziju.

Naser Điga (22) igrač je Zvezde od septembra 2023, kada je došao na pozajmicu iz Bazela. Potom ga klub sa "Marakane" otkupio za tri miliona evra prošlog ljeta, a igrač iz Burkine Faso je opravdao to ulaganje.

Điga je u Zvezdinom dresu odigrao 54 utakmica, dao tri gola i sabrao veliko iskustvo odigravši čak 12 utakmica u Ligi šampiona do sada. Naredni meč u najjačem takmičenju za Zvezdu će odigrati u utorak, protiv PSV Ajndhovena na "Marakani".

