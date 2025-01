Poznato zbog čega su se sukobili Konseisao i Kalabrija: Za sve je kriv koncert

Poznati razlog sukoba trenera i prvotimca Milana.

Izvor: Screenshot

Bio je Milan na pragu poraza u duelu sa Parmom, prvog protiv ovog rivala na svom terenu još od marta 2014. godine – ali je na kraju ipak uspio stići do trijumfa.

Pogotkom Enrika Del Prata deset minuta prije kraja, tim sa stadiona "Enio Tardini" došao je do 1:2. Sve do drugog minuta nadoknade bio je to posljednji pogodak na utakmici, "mirisalo" je na drugi uzastopni ligaški poraz Serža Konseisaa na klupi Milana – ali su taj scenario golovima spriječili Tijani Rejnders i Samjuel Čukvueze.

Ipak, ono o čemu će se više pričati je svađa na kraju meča između trenera Serža Konseisaoa (50) i Davide Kalabrije (28).

Bilo je toliko napeto da je između njih dvojice moralo da stane nekoliko igrača Milana, sve u cilju da ne izbije tuča pred cijelim stadionom.

Na prvu nije bilo jasno zbog čega je došlo do ovog sukoba, a sada italijanski mediji otkrivaju da je razlog svemu ovom bio koncert.

Gazeta delo Sport navodi da je trener Milana bio ljut jer su četvorica prvotimaca uoči utakmice sa Parmom otišla na koncert bez konzultacija sa stručnim štabom.

Prema informacija medija na koncertu su bili Kalabrija, Teo Ernandez, Ruben Loftus-Čik i Frančesko Kamarda.

"Rosoneri" će morati što prije da riješe ove probleme, s obzirom da Milan u srijedu (29. januar) gostovati na Maksimiru gdje će u posljednjem kolu Lige šampiona snage odmjeriti sa Dinamom.