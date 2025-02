Selektor "zmajeva" Sergej Barbarez dao intervju za FIFA: Želimo da ponovimo uspjeh iz Brazila 2014.

Bez većeg uspjeha više od deset godina, selektor Bosne i Hercegovine je odlučan da izbori plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

Sergej Barbarez dao je intervju za sajt Svjetske fudbalske federacije, koji prenosimo u cijelosti.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u tranziciji. Nakon godina uspona i padova, "zmajevi" kreću novim putem u pokušaju da san o još jednom nastupu na FIFA Svjetskom prvenstvu pretvore u stvarnost.

Njihovo jedino učešće na Mundijalu – ili bilo kojem većem turniru kad smo već kod toga – bilo je prije više od deset godina, kada je Safet Sušić odveo u Brazil 2014. Od tada, međutim, nisu uspjeli završiti iznad trećeg mjesta u kvalifikacionoj grupi, dok su u svakoj od posljednje četiri kvalifikacione kampanje za EURO okusili slomljeno srce.

Kako bi promijenio ovaj trend, savez se fokusirao na novu generaciju igrača i trenera koji su duboko povezani sa bosanskohercegovačkim fudbalom u liku Sergeja Barbareza, koji je odigrao 47 utakmica za reprezentaciju.

Bivši napadač, koji je imenovan prošlog aprila, govorio je o svom vremenu na čelu ekipe, razvoju svog tima, "neprocjenjivom" iskustvu Edina Džeke, kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo i još mnogo toga.

Na čelu Bosne i Hercegovine ste skoro godinu dana, što vam je prva trenerska uloga. Kakvo je iskustvo do sada?

"Biti selektor moje reprezentacije je velika čast i ogromna odgovornost. Najviše sam ponosan na atmosferu i jedinstvo koje smo izgradili u timu. Danas naš tim diše kao jedan. Uspjeli smo da ojačamo identitet reprezentacije i, rekao bih, ponovo zapalimo uvjerenje navijača, što je meni neprocjenjivo".

Kakav fudbal biste voljeli da vidite od svog tima tokom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo?

"Želim da nastavimo naš put izgradnje tima i da se kvalifikujemo za veliki turnir. To bi bio poklon ne samo za nas nego i za cijelu Bosnu i Hercegovinu".

Izvor: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kakva je bila vaša početna reakcija nakon žrijeba u kojem je BiH izvukla Austriju, Rumuniju, Kipar i San Marino u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo?

"Ovo je nastavak našeg puta i grupa koja nam daje nadu. Želim da od početka budemo konkurentni, ali ne smijemo zaboraviti da su na prošlom EP-u učestvovale Austrija i Rumunija. To su jaki timovi, timovi u usponu, posebno Austrija. Imamo respekt prema njima, kao i prema ostalim ekipama u grupi. Protiv svakog protivnika moramo imati pravi pristup ako želimo da postignemo velike rezultate".

Izbjegavali ste neka od najvećih imena, ali Austrija je posljednjih godina jako napredovala. Kakvo je vaše mišljenje o njima?

"Oni su jako dobra ekipa koja će nam biti veliki izazov. Imaju odličnog trenera koji zaista dobro radi sa reprezentacijom Austrije. Poštujemo ih, ali isto tako znamo da imamo svoje kvalitete i siguran sam da će moji igrači dati sve od sebe protiv Austrije, ali i protiv ostalih protivnika".

Nakon proširenja Svjetskog prvenstva, sada ima više mjesta za evropske timove. Kakve su vam šanse da se kvalifikujete za Mundijal 2026. godine u Meksiku, SAD i Kanadi?

"Jasno je da to povećava naše šanse za plasman na Svjetsko prvenstvo, ali to ostaje vrlo težak zadatak. Reprezentacija Bosne i Hercegovine je samo jednom u svojoj istoriji učestvovala na velikom turniru i svi želimo ponoviti taj uspjeh. Biće teško, ali daćemo maksimum".

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Ponekad za vas ima mnogo sedmica između mečeva. Kako koristite to vrijeme? Vaši igrači igraju u raznim zemljama, kako pratite njihov napredak?

"Moj štab i ja smo stalno na putu, gledamo utakmice naših igrača i imamo mnogo razgovora s njima. To je posao koji zahtijeva puno energije, ali radimo nešto što volimo, tako da nam ne pada teško. Uvijek imamo informacije o stanju naših igrača jer smo u stalnom kontaktu s njima".

Jednom ste rekli da je vaša zemlja "veoma emotivna". Možete li objasniti prednosti i nedostatke toga?

"Bosna i Hercegovina je veoma emotivna zemlja, a to se odražava i na naš fudbal. Prednost ovoga je nevjerovatna strast i motivacija koju donose naši igrači i navijači. Kada tu emociju kanališemo na pravi način, to nam daje dodatnu energiju, borbenost i snažan osjećaj jedinstva na terenu. Naši igrači su ponosni što predstavljaju svoju zemlju, a to može biti moćna pokretačka snaga. S druge strane, emocije ponekad može biti teško kontrolisati, posebno u situacijama visokog pritiska. Ali uopšteno ima više prednosti nego nedostataka".

Kako je raditi sa tako mladom ekipom?

"Rad sa tako mladom ekipom je i uzbudljiv i izazovan. Mladi igrači donose mnogo energije, strasti i jake želje za dokazivanjem, što je odlično za atmosferu i konkurentnost tima. Istovremeno, oni se još uvijek razvijaju, pa ih je važno usmjeravati, pomoći im da rastu i uvjeriti se da razumiju šta znači predstavljati Bosnu i Hercegovinu na najvišem nivou. Vidim veliki potencijal u ovom timu, a moj posao je da taj potencijal oblikujem u jaku, ujedinjenu ekipu koja može da se takmiči na najvišem nivou".

Izvor: Promo/FS BiH

Kakvu korist tim ima od ogromnog iskustva Edina Džeke?

"Iskustvo Edina Džeke je neprocjenjivo za naš tim. Godinama je igrao na najvišem nivou, takmičio se u najvećim ligama i turnirima i tačno zna šta je potrebno za uspjeh. Veoma je važan i za naše mlađe igrače koji se ugledaju na njega. Svojim profesionalizmom, radnom etikom i pobjedničkim mentalitetom postavlja standarde".

Prošle godine igrali ste dva puta protiv Njemačke. Kakav je bio vaš utisak o timu Juliana Nagelsmana?

"Njemačka je uvijek vrhunski tim, a susret s njima prošle godine bio je veliki izazov za nas. Julian Nagelsman je uradio impresivan posao sa timom; igraju veoma organizovan i dinamičan stil fudbala. Jasno je da je Nagelsman unio osjećaj discipline i fluidnosti u njihovu igru. Za nas je to bilo dragocjeno iskustvo i mogli smo puno naučiti iz tih utakmica", zaključio je Barbarez u intervjuu za FIFA.

(MONDO)