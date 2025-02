Zlatan glumi facu, a pred ženom manji od makovog zrna: Helena se pita za sve u kući i neće da se uda

Zlatan Ibrahimović ispričao je kakav odnos ima sa nevjenčanom suprugom Helenom Seger koja se po svemu sudeći pita za sve u kući. Ne smije više ni da je pita da se uda za njega, plaši se odgovora.

Zlatan Ibrahimović je ponovo omiljena fudbalska tema u Italiji i već nedjeljama unazad trpi kritike zbog veoma loših igara Milana. Ibrahimović je iako samo savjetnik vlasnika Džerija Kardinalea, osoba koja se za sve pita na "San Siru", tako da su mediji baš njega optužili za trenutnu situaciju u klubu, međutim i dalje i te kako vole da slušaju o stvarima iz njegovog privatnog života koji uvijek intrigira.

Tako je Ibrahimović u intervjuu za italijanski "Dži-Kju" pričao nešto više o svom odnosu sa nevjenčanom suprugom Helenom Seger, inače 11 godina starijom od njega, koja se brine da kada mu već ne idu sportske odluke od ruke - da makar bude uvijek elegantan.

"Svaki put kada želim da se obučem onako kako se meni sviđa, Helena me pogleda i kaže: 'Danas ćeš ipak da nosiš odijelo.' Pitam je zašto, a ona kaže: 'Čovječe, imaš pres konferenciju. Stavi tu kravatu i ćuti'...", otvoreno kaže Ibrahimović koji je tako samo pred svojom Helenom "manji od makovog zrna", dok se u javnosti pak drugačije predstavlja: "Razumijem zašto to govori. Danas se ne oblačim da bih predstavio sebe već zbog uloge koju imam. Predstavljam Milan, predstavljam kompaniju RedBird".

Kako je Zlatan upoznao Helenu?

Zlatan Ibrahimović i Helena Seger upoznali su se davne 2002. godine kada je Zlatan imao samo 21 godinu, a švedska ljepotica 32. Uprkos velikoj razlici u godinama, odmah su "kliknuli" i dan-danas su zajedno, a sve je krenulo od jednog vrlo neobičnog susreta na parkingu.

"Kada sam upoznala Zlatana, imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam bogatstvo i karijeru, nije mi bio potreban fudbaler da me hrani. Bila sam samostalna. On čak nije bio moj tip. Kada sam ga prvi put vidjela, svojim ferarijem zagradio je moj mercedes na parkingu u Malmeu. Zapravo, vidjela sam samo veliki nos i zlatni sat na ruci. Pošto sam bila loše raspoložena, izvikala sam se na njega. Prilično grubo rekla sam mu da pomjeri automobil. Mislim da mu se to nije svidjelo...", izjavila je Helena u jednom ranijem intervjuu, dodavši da to sigurno nije bila ljubav na prvi pogled.

Čime se bavi Helena Seger?

Helena Seger nije tipična "žena fudbalera" i bila je bogata i prije nego što je upoznala Zlatana, tako da time nije mogao da je impresionira. U pitanju je nekadašnja manekenka koja se danas bavi biznisom, a koja inače ne troši previše vremena, kao ni novca za modne kombinacije i više puta je naglašavala da se osjeća prijatnije u farmerkama nego u skupim i precijenjenim dizajnerskim haljinama.

Uz to, nema ni kućnu pomoćnicu, uživa u brzoj vožnji na motociklu i ne voli šoping. Totalno atipičan primjer manekenke koja je preko decenije u ljubavnoj vezi sa bivšim fudbalerom.

"Ona ima veću odgovornost za neke stvari, za neke druge imam ja veću odgovornost. Ljudi možda misle da smo mi porodica koja živi nekim luksuznim životom, ali zapravo o realnosti ona kuva i pere. Jedina pomoć je što imamo čistačicu", ispričao je Zlatan u jednom od ranijih intervjua.

Zašto Helena i Zlatan nisu u braku?

Iako jedno drugo u javnosti oslovljavaju sa "muž" i "žena", interesantno je da Zlatan Ibrahimović i Helena Seger nisu u braku. Razlog leži u tome što je Helena prvi put odbila Zlatanovu prosidbu, pa je švedski napadač rekao da druge neće biti, što na kraju krajeva njima i odgovara.

"Zaprosio sam je i rekla je ne. To je bilo prije nekoliko godina", otkrio je Šveđanin. "Rekao sam, nakon 20 godina, zaslužuješ biti u braku sa mnom. Rekla je, 'Ne, ne treba da budemi u braku s tobom, da bih bila s tobom'. Ona je jaka, vrlo jaka. Mislim da je to kul, jer ako to učiniš, dobijaš više poštovanja od mene, jer ne moram stalno da pobjeđuješ", rekao je u razgovoru Zlatan.

Nametnulo se pitanje da li bi ponovo zaprosio svoju partnerku na šta je Zlatan odgovorio "Ne. Imala je jednu priliku, drugu priliku neće dobiti. Ovo što imamo je više od braka".

Zlatan Ibrahimović i Helena Seger imaju dva sina Maksimilijana (18) i Vinsenta (16). Obojica igraju u Milanu.