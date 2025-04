"Alkaraz neće osvojiti grend slem ako nastavi to da radi": Španac podigao buru, sad ga napadaju

Roberto Bautista Agut zabrinut je za Karlosa Alkaraza. Imao je savjet za njega što je izazvalo kontra efekat u javnosti.

Karlos Alkaraz je u novoj sezoni osvojio samo turnire u Roterdamu i Monte Karlu. Na Australijan openu je ispao u četvrtfinalu od Novaka Đokovića, dok je u Indijan Velsu stigao do polufinala, a u Majamiju samo do drugog kola. Povukao se sa turnira u Madridu zbog povrede koju je zadobio u Barseloni.

U isto vrijeme je objavljen i njegov dokumentarac na "Netfliksu", a tamo je rekao da "do vrha želi da dođe na svoj način". O tome je pričao njegov sunarodnik Roberto Bautista Agut koji je dao izjavu zbog koje je na udaru mnogih u Španiji. "Najviši nivo tenisa zahtjeva mnogo. Mislim da Alkaraz neće osvojiti grend slem ako bude išao u krevet u sedam ujutru. Tenis je zahtjevan, sve je sada lijepo jer je mlad, ali mora da razumije neke stvari. Da bi došao na nivo 'velike trojke' mora da igra na najvišem mogućem nivou 15 godina. Smatram da je inteligentan i rekao bih da će postepeno da počne to da shvata i da će da dostigne još viši nivo i da će to da implementira", rekao je Agut aludirajući na nešto opušteniji stil života, odlaske na žurke, uživanje..

@alexdavidovich1sale en defensa de@carlosalcaraz, tras el ataque de Bautista esta semana



"Ya me dirás quién gana 4 Grand Slams con su edad"



️@CarlosGangaGpic.twitter.com/M3nbaH2zfL — Tiempo de Juego (@tjcope)April 27, 2025

Njegove riječi podigle su buru, pa su tako mnogi krenuli da brane Alkaraza javno. Među njima je i drugi španski teniser Alehandro Davidovič Fokina. "Nađite mi nekoga ko je sa 21 godinom osvojio četiri grend slema", poručio je Fokina.