Zlatan smijenio trenera jer mu sin nije igrao: Novi cirkus u Milanu, svi u strahu od jednog čovjeka

Zlatan Ibrahimović smijenio trenera mladog tima Milana Danijelea Boneru kod koga nije igrao sin čuvenog fudbalera.

Zlatan Ibrahimović prije nekoliko mjeseci doveo je Danijelea Boneru u Milan i na konferenciji za medije najavio je dugu saradnju sa njim. Bonera je dobio posao na klupi mladog tima Milana, obećano mu je strpljenje, da će klub istrpeti sve fluktuacije u formi i rezultatima, ali to nije bilo tačno.

Bonera je smijenjen sa klupe tima koji se takmiči u "Seriji C - Girone B" gdje se bori za opstanak, pošto trenutno zauzima tek 18. mjesto sa 22 osvojena boda. Bonera je ostvario tek četiri pobjede od kada je preuzeo Milan, ali je fokus bio na stvaranju igrača, ne rezultatima, tako da je odlučeno da ga zamijeni još jedan bivši fudbaler "rosonera" Masimo Odo, koji ima i veće iskustvo kao trener.

Interesantno je da se kao jedan od razloga smjene Danijelea Bonere spominje i to što Zlatanov sin, talentovani Maksimilijan Ibrahimović (18), nije igrao za njegovu ekipu. Nastupio je samo na jednom meču, i to svega 18 minuta kada je Milan doživio debakl protiv Toresa 5:1, dok je pretežno bio u Primaveri.

Vidjećemo da li će Masimo Odo uspjeti da "preporodi" ekipu Milana i da li za njega ima više strpljenja, pošto je prethodno dok je vodio Peskaru i Udineze figurirao i za trenera prvog tima Milana, što se nije dogodilo.

Ko je Maksimilijan Ibrahimović?

U jednom od ranijih intervjua, stariji Zlatanov sin priznao je da je mrzio fudbal, baš zbog oca koji je insistirao na tome da ga vidi na terenu, što mu je odmah stvaralo odbojnost.

"Mrzio sam fudbal do svoje 11. godine. Mislio sam da je to najgora stvar na svijetu, a onda sam sa 11 ili 12 počeo da volim da ga igram. Prosto, mrzio sam ga i sve je bilo pogrešno. Uvijek su me poredili sa ocem, a to je bilo baš pogrešno. Ipak, poslije toga sam pronašao ljubav za ovaj sport. Jednog jutra sam se probudio i samo je kliknulo...", priznao je Maksimilijan Ibrahimović u jednom intervjuu od prije nekoliko godina.

"Pamtim da sam ih odveo na fudbalski teren kada su bili mali i da sam želio da im pokažem fudbal. Jedan od njih dvojice je stajao iza gola i plakao je, želio je da ode kući, dok je drugi šetao po terenu i gledao u nebo, brojao je ptice. I bilo je to sve u redu. Poslije toga su počeli da igraju video-igrice, da uče imena igrača i onda su mi rekli 'Tata, pa ne igraš samo ti fudbal'. Odgovorio sam im 'Ne, ima još mnogo igrača koji igraju, pa su onda polako počeli da otkrivaju ljubav za fudbalom. Odabrali su poslije toga fudbal, najteži sport, jer im je bio zabavan da ga igraju", odgovorio mu je otac Zlatan.

Ko je majka Maksimilijana Ibrahimovića?

Zlatan sa nevjenčanom suprugom Helenom Seger ima dvojicu sinova - uz starijeg Maksimilijana (17) tu je i Vinsent (16) koji takođe igra u Milanu, a kažu da je još talentovaniji od brata. Takođe, za razliku od ostatka svoje porodice, nije naročito srećan kada se nađe u napadu i igra kao zadnji vezni.

Helena Seger je inače nekadašnja manekenka koja se godinama bavi biznisom, dok je i sama odgajala djecu dok je Zlatan igrao fudbal: "Udaja bi mogla da poremeti moj osjećaj nezavisnosti. Ne želim da me etiketiraju samo kao ženu fudbalera ili pobjednicu takmičenja lepote. Mislim da ljudi ne znaju koliko sam učila, radila i borila se", iskreno je rekla Helena Seger