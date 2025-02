Zlatan njihove fotografije nikad neće okačiti na instagram: Zabranio i u kući, samo jedna je na zidu

Zlatan Ibrahimović ispričao je zbog čega nikada na Instagramu ne dijeli fotografije svoje porodice, dok ni u kući ne drži na zidu sliku žene Helene ili sinova Maksimilijana i Vinsenta. Tamo je samo jedna slika.

Slavni švedski napadač Zlatan Ibrahimović ispričao je za italijansko izdanje magazina "Dži-Kju" da njegova nevenčana supruga Helena Seger uglavnom donosi odluke u kući, kao i da mu prija što u penziji može više vremena da provodi sa članovima svoje porodice.

Trudi se da svaki slobodan trenutak provodi sa Helenom, da bude uz sinove Maksimilijana i Vinsenta, međutim to se ne bi moglo zaključiti po njegovim objavama na društvenim mrežama. Ibrahimović ističe da je to lažna slika i da ga takve stvari ne zanimaju, pa baš zbog toga nikada ne dijeli njihove fotografije:"Ako pogledaš moj Instagram, nikada nećeš naći fotografiju moje žene ili moje djece. Jer za mene su oni sveti, privatni", rekao je Ibrahimović.

"I tako, nakon što sam prestao da igram, proveo sam mnogo vremena s njima. I proživio opet svoj život kroz njih. Bilo je to kao flešbek, ali sa njima, ne sa mnom na terenu. Dok sam igrao, imao sam malo vremena za njih. Sada sam htio to da nadoknadim i bilo je zaista fantastično. Počeo sam da uživam u životu na drugačiji način, bez svakodnevnih treninga. Proveo sam sada mnogo vremena sa svojom porodicom, kao što uvijek radim. Ne izlazim noću", ispričao je Zlatan.

Zašto Zlatan ni u kući ne drži slike porodice?

U jednom ranijem intervjuu, Zlatan Ibrahimović je potvrdio i glasine da u njegovom domu nema njegovih fotografija. Tačnije, ima samo jedna - na kojoj su njegova stopala. "Da, nemam svoje slike na zidovima, ali to je moja ideja. Jer u porodici moramo da pamtimo odakle sva hrana dolazi - od mojih stopala. To je podsjetnik za sve njih da svaki put kada uđu u moju teretanu, vide ta stopala".

Zlatan Ibrahimović sur instagram ❤️pic.twitter.com/FpzTXsjlGD — AC Milan - FR (@AC_MilanFR)June 16, 2023

Ispričao je i da je supruga zabranila da "okači" svoje fotografije po kući, iako je "glava" glavna: "Moja glava kontroliše stopala, u pravu ste, ali moja stopala više govore o mojoj igri. Igra glavom došla je na kraju, kad više nisam bio brzo dovoljno. Ne, sve što sam rekao je važno da bismo znali odakle je sve došlo i zašto smo tu gdje smo danas. Nema mojih slika, rekla mi je Helena da me je gledala dovoljno. A to je važno i za moju djecu, važno je da me vide kao oca, a ne kao profesionalnog igrača Ibrahimovića. Ne bi trebalo da odrastaju u mojoj sjenci, jer su važniji od mene i nikad neće doći u situaciju kada će se osećati drugim ili trećim. Oni su u pol poziciji".

Zašto je Zlatan došao u Milan?

Zlatan Ibrahimović kaže da je Milan jedini klub koji zaista voli, i u njemu je zaista proveo divan period u igračkoj karijeri, ali da danas praktično nije zaposlen u njemu. Ibrahimović je zaposlenik u RedBirdu, kompaniji koja posjeduje Milan, odnosno savjetnik je vlasnika Džerija Kardinalea. Jedva ga je ubijedio da se vrati iz penzije.

"Bilo je zaista prelijepo. I nisam ni tražio nešto da radim, nije bilo izazova, ničega. Rekao sam sebi: Odmori i posmatraj šta se dešava. Uspori. Navikni se na novi život. I poslije tri mjeseca došao sam da posjetim momke ovdje u Milanu. Razgovarao sam sa generalnim direktorom Furlanijem koji mi je rekao da upoznam Džerija Kardinalea. Pričali smo. Htio je da zna više o meni, šta želim, ko sam i da me bolje upozna. Onda mi je rekao: ‘Hoću te u RedBirdu. Ne u Milanu'", rekao je Ibrahimović i dodao da je od njega traženo da upozna "drugu stranu fudbala".

Planirao je da ga odbije, ali se umiješala supruga, dok ni Kardinale nije odustajao: "On je pravi Vuk sa Vol Strita. Uvijek dobije ono što želi. Na kraju mi je dao priliku koju nisam mogao da odbijem. A onda mi je i žena rekla: ‘Ako te dobro poznajem, znam da će ti poslije nekog vremena biti dosadno. Treba ti izazov. Idi, radi ono što moraš i budi svoj’. I ona me odlično poznaje. I ne, nema to nikakve veze s novcem. Jer mene Milan ne plaća, razumiješ? Nisam zaposlen u Milanu. Radim za RedBird. Ali moja odgovornost je jasna: da odvedem Milan tamo gdje pripada, do pobjede", zaključuje on.

Zašto svi kritikuju Zlatana?

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je Zlatan Ibrahimović zvanično "zaposlen u RedBirdu", utisak je da je njegova uloga daleko drugačija od one koju prikazuje javnosti kada situacija nije povoljna. "Savetnik vlasnika Milana" svakako ne odlučuje sve umjesto sportskog direktora, tako da je i Alesandra D'Otavija natjerao na otkaz, pošto je Zlatan preuzeo sve zasluge za dobro - i ogradio se od onoga što je loše. A toga je pregršt.

Ibrahimović je inicirao smjenu trenera Stefana Piolija i dolazak Paula Fonseke, što je rezultiralo otkazom poslije nekoliko mjeseci, da bi takođe doveo i Serža Konseisaa. Bio je uz njega kada su osvojili Superkup Italije, da bi poslije prvih loših rezultata počeo da se svađa sa njim.

Nedavno je Ibrahimović dobio i nagradu "Zlatni tapir" koja se u Italiji dodeljuje neuspješnima.