Gudurić ostaje u Fenerbahčeu? Klub na neobičan način zagolicao maštu navijačima, evo o čemu se radi

Fenerbahče je objavio zanimljiv video iz kojeg se može protumačiti da Marko Gudurić ostaje u tom klubu.

Fenerbahče je sve zaintrigirao svojom objavom. Na tviter nalogu su objavili video igricu u kojoj je poznati junak "Super Mario", ali u novom ruhu, odnosno na svom odijelu ima broj 23, koji nosi i Marko Gudurić. Zbog toga je pretpostavka da reprezentativac Srbije ostaje u klubu u kojem je od 2020.

Fenerbahče nije uspio da pobijedi na domaćem terenu u evroligaškom susretu 33. kola. Od kluba iz Istanbula bila je bolja Barselona (83:75). Ipak, navijači turske ekipe imaju čemu da se raduju, a to je, kako se čini, ostanak Marka Gudurića. Klub je na tviteru objavio poznatog junaka "Super Marija" koji prevazilazi prepreke.

Junak takođe nosi i broj 23, a to je upravo broj koji nosi Gudurić. Klub je u opisu video napisao i "Pritisni bilo koji taster da nastaviš", pa se to može protumačiti i kao nastavak saradnje. Vjerovatno i nema potrebe govoriti koliko je Gudurić važan šraf Fenera, a uz to ima i dug staž u klubu iz Istanbula.

Gudurić je u Fenerbahče stigao 2020. Prethodno je nosio dres Crvene zvezde (2013-2017), dok je povremeno bio na pozajmici u FMP. Potom je stigao u Fener, ali je onda 2019. otišao u najjaču ligu na svijetu. Ipak, poslije godinu dana se vratio i postao važan igrač Fenera. Momak rođen u Priboju ove sezone bilježi 11,3 poena, 2,6 skoka i 3,2 asistencije po meču, dok na terenu provodi 22 minuta.