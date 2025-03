"Doveo sam ga iz zatvora, na čučavcu": Lalatović mu poslao ugovor kad je čuo zašto je iza rešetaka

Nenad Lalatović ispričao je kako je doveo Miodraga Gemovića koji je bio u zatvoru.

Izvor: YouTube/ Wish&Go/Screenshot

Nenad Lalatović podnio je ostavku u FK Vojvodina pošto nije uspio da "probudi" igrače, potpuno drugačije od onih koje je imao u prvom i u drugom mandatu na "Karađorđu". Navikao je da ima požrtvovane fudbalere, koji će na treninzima i mečevima uvijek davati sve od sebe, međutim ističe da to ovoga puta nije bio slučaj, iako se radi o više nego dobro plaćenim igračima.

U podkastu "Wish&Go" ispričao je da su mu nedostajali borci poput Miodraga Gemovića, koji iako nemaju zvučno ime u srpskom fudbalu, ostavljaju srce na terenu. "Znate zašto sam ga doveo? I to iz zatvora. To je Nenad Lalatović. Kažem gdje je Gemović iz Šapca, kaže u pritvoru, zatvoru... Pitam, pa što? Neko je njegovu trudnu suprugu uhvatio za zadnjicu. Udario ga je i slomio vilicu da stane u zaštitu. Uhapsili ga. Kažem daj ga, toga hoću, isto bih i ja uradio", ispričao je trener.

Kako je Gemović potpisan u zatvoru?

Izvor: MN PRESS

"Pošaljem advokata odmah u zatvor, kažem takav mi treba u Vojvodini.. Zamisli da ti neko uhvati ženu za dupe i ti okreneš glavu, kao nemoj da to radiš. Pa, odmah idem da mu se vilica slomi. I on je to uradio. Mislim da je Ljubomir Apro otšao kod njega. Dolazi posle Gemović kod mene, upoznajemo se, kažem 'sine moj dobri, ovo da pamtiš ceo život'. Hej, ti si u zatvoru, maltene na čučavcu potpisao ugovor za Vojvodinu. Promenio sam ti život. Kaže mi, 'šefe ovo neću nikad da ti zaboravim, pa ja sam mislio da više neću igrati fudbal'", prisjetio se Lalatović.

"Hej, bukvalno na čučavcu tamo u zatvoru. Vrati mi poslije golom u finalu Kupa i zato me sad boli, naježio sam se, vraćam se na to što ne mogu ovi igrači da shvate šta treba da bi se napravili rezultati", dodao je sada već bivši trener Vojvodine.

Šta je Gemović pričao o dolasku u Vojvodinu?

Nenad Lalatović trener

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

"Došao je kod mene u posjetu sekretar kluba Aleksandar Vlaškalić sa svom potrebnom dokumentacijom. Potpisali smo ugovor u neobičnoj atmosferi i na, najblaže rečeno, neobičnom mjestu - u zatvoru", rekao je Gemović istakavši da je tamo bio zbog "skupe greške iz mladosti" zbog koje je tužen za 10.000 evra i nije imao da plati, tako da je osuđen na zatvorsku kaznu u Bogosavi.

"Nije mi bilo lako, ali izdržao sam nekako. U dvije različite ćelije bio sam sa po devet zatvorenika. Svakakvih likova je tu bilo, počev od onih koji su izdržavali kaznu za ubistvo, pa nadalje. U jednom trenutku delio sam sobu sa trojicom ubica".

"Sve se poslije izlaska na slobodu odigralo nevjerovatno brzo. Sedam dana poslije zatvora odigrao sam utakmicu za Vojvodinu protiv Mačve u Bačkoj Palanci i u pobjedi 3:1 postigao gol. Zvali su oni s kojima sam bio u zatvoru da čestitaju, radovali su se mom pogotku", kazao je Miodrag Gemović koji je rekao da mu nije neprijatno da govori o tome: "Ne, zašto? To sam ja, to je dio mene. Velika životna lekcija. Nadam se, nikad više!".

Ko je Miodrag Gemović?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Miodrag Gemović ima 30 godina i trenutno igra za Radnički iz Niša u koji je došao u januaru iz Saudijske Arabije. U ovoj zemlji bio je još od 2021. godine, kada je "naplatio" dobre igre u Vojvodini sa kojom je osvojio i Kup Srbije. Takođe, igrao je za Mačvu, Čukarički, Sinđelić i Zemun, a pauzu u karijeri napravio je pred ljeto 2019. kad ga je dovela Voša.

Inače je iz Šapca i najbolje se snalazi kao desno krilo, s tim da može da odgovori i na suprotnom boku.