Nacionalni stadion da nosi ime po Siniši Mihajloviću? Evo šta je Piksi rekao na ovu temu

Dragan Stojković Piksi upitan je da li bi Nacionalni stadion u Srbiji mogao da ponese ime po čuvenom Siniši Mihajloviću.

Izvor: MN PRESS

Prošlog maja počela je izgradnja "Nacionalnog stadiona" na kome će ubuduće igrati fudbalska reprezentacija Srbije, a još se traži ime. Spominjalo se da bi mogao da se zove samo "Srbija", videli smo i da postoji poziv da ponese ime po Siniši Mihajloviću, što je i te kako podržala javnost.

Na današnjoj konferenciji za medije uoči mečeva Srbije i Austrije, Dragan Stojković Piksi upitan je šta misli o ovoj ideji i odmah ju je podržao, ali je dodao da ipak odluka nije njegova.

"Odlična ideja, ali ja ne odlučujem o tome...", rekao je Stojković i dodao: "Ja ću pozdraviti tu ideju ako dođe do toga. Mi smo njega mnogo rano izgubili. To je ništa, 50 godina. Veliko ime i veliki trag je ostavio ovdje sa Zvezdom 1991. godine, ta titula koja više nikad neće moći da se dostigne, a da ne pričam u Italiji. Mnogo nam je svima teško pala ta vest. To je život. Bilo bi lijepo zaista, ali ja ne odlučujem o tome".

Kako će izgledati Nacionalni stadion?

Stadion koji se gradi u Surčinu imaće kapacitet od 52.241 mjesta, a tribine će biti iz tri nova. Kapacitet donjeg nivoa je 21.868 sjedišta, srednjeg 1.828, a gornjeg 28.545 mjesta. Ukupan broj instaliranih sjedišta biće 52.000, a u to su uključenja i ona na medijskim stolovima i svim drugim pozicijama za gledaoce.

Parcela stadiona je površine 318.136 kvadratnih metara i zauzima prostor u prečnika 292 metra. Nacionalni stadion će imati 3.323 parking mjesta za automobile, 49 mjesta za autobuse, 145 pozicija za vozila sa električnim punjenjem, 242 mjesta za vozila za osobe sa invaliditetom, 33 za kombi i 40 za taksi vozila, kao i 45 dupla parking mjesta za bicikle.... Ukupni brojevi parking mjesta su podložni izmjenama budući da je planirano da se parkiranje djelimično odvija i na susjednim parcelama u narednim fazama projekta.