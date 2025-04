"Gvardiola je 'pokvario' fudbal, svi htjeli kao naša Barselona": Leo Mesi prvi put priznao da je želio nazad

Lionel Mesi otvorenije nego ikad govorio o neuspješnom povratku u Barselonu 2022. i 2023. godine.

Izvor: YouTube/Simplemente Fútbol

Dok uživa u kraju karijere igrajući za Inter Majami i reprezentaciju Argentine, Lionel Mesi (37) priznaje da je imao plan da se vrati u Barselonu poslije Svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine. Međutim, sve je propalo zbog finansijskih problema kluba.

"Poslije Svjetskog prvenstva nisam vidio sebe ni u jednom drugom evropskom timu osim Barselone. Cilj mi je bio da se vratim, da opet dođem kući, gdje je sve počelo. Nažalost, to nije bilo moguće", objasnio je Mesi u podkastu "Simplemente Futbol".

S obzirom na to da u Pari Sen Žermenu ni on, ni klub nisu našli rješenje na duge staze, postalo mu je očigledno da će te 2023. morati dalje - i to van Evrope.

"Odluka da dođem ovdje bila je čisto privatne prirode... I tačno je da mi se sviđa ovdje, iako je mnogo putovanja. Ovo je liga za uživanje", priznao je legendarni Argentinac.

"Gvardiola je sa druge planete, naškodio je fudbalu"

Izvor: Alberto Estevez/EFE

Žal za Barselonom je ostala i sigurno će dugo biti prisutna. U tom klubu je ponikao, stasavao još od djetinjstva i dolaska iz rodnog Rozarija, a zajedno sa trenerom Pepom Gvardiolom ne samo da je osvojio dvije od svoje četiri titule Lige šampiona, već je izveo fudbalsku revoluciju.

"Pep Gvardiola je sa druge planete. On je drugačiji i vidi stvari koje niko ne vidi. Promijenio je fudbal i svi su htjeli da nas kopiraju. Zapravo, na neki način je naškodio fudbalu, jer su ljudi pokušavali da igraju kao naša Barselona", rekao je Mesi, koga i Gvardiola smatra najvećim i to bez konkurencije.

Sada u Barseloni blista nova zvijezda svjetskog fudbala, Španac Lamin Jamal (17).

"I dalje ima 17 godina i još raste i razvija se, ali nastaviće da napreduje kao igrač i da dodaje stvari svojoj igri, kao što sam i ja. Ima nevjerovatne kvalitete i već je jedan od najboljih igrača na svijetu", pohvalio je Argentinac Jamala.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!