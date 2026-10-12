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Poznati parovi Kupa Srbije: Ko su protivnici Zvezde, Partizana i Vojvodine?

Poznati parovi Kupa Srbije: Ko su protivnici Zvezde, Partizana i Vojvodine?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Žrijeb šesnaestine finala Kupa Srbije donosi zanimljive parove: Zvezda gostuje na Ubu, dok Partizan igra u Valjevu.

parovi kupa srbije s kim igraju zvezda partizan i vojvodina Izvor: MN PRESS

U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi danas je održan žreb šesnaestine finala Kupa Srbije i odmah na startu dobili smo vrlo interesantne parove. Ono što većinu zanima je s kim će igrati "vječtii" rivali, a voljom žrijeba gostovaće u prvoj rundi - Zvezda na Ubu, a Partizan u Valjevu.

Preciznije, drugoligaš Jedinstvo Ub će biti domaćin Crvene zvezde, a trećeligaš Budućnost Krušik Valjevo će dočekati Partizan u utakmicama koje su zakazane za 28. oktobar, ako ne bude pomjeranja zbog obaveza branioca titule u Evropi.

Parove su izvlačile dobitnica Zlatne lopte FSS za najboljeg trenera u 2025. godini i selektorka ženske fudbalske reprezentacije Srbije Lidija Stojkanović, kao i kapitenka reprezentacije Violeta Slović, a saznali smo na žrijebu i da će recimo Vojvodina igrati protiv Slovena iz Rume.

Parovi šesnaestine finala Kupa Srbije:

  • Jedinstvo 1936 - Javor
  • Dubočica - Radnički Niš
  • Teleoptik - Mladost Lučani
  • Voždovac - Novi Pazar
  • FAP - Spartak
  • Zemun - Radnički 1923
  • Vršac - OFK Beograd
  • Tekstilac - Železničar Pančevo
  • Jedinstvo Ub - Crvena zvezda
  • Mačva - Napredak
  • Grafičar - IMT
  • Sloven Ruma - Vojvodina
  • Borac 1926 - Radnik
  • Budućnost Krušik Valjevo - Partizan
  • Smederevo 1924 - TSC
  • Loznica - Čukarički

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01:00
Izlazak fudbalera i koreografija navijača Crvene zvezde
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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