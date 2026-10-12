Žrijeb šesnaestine finala Kupa Srbije donosi zanimljive parove: Zvezda gostuje na Ubu, dok Partizan igra u Valjevu.
U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi danas je održan žreb šesnaestine finala Kupa Srbije i odmah na startu dobili smo vrlo interesantne parove. Ono što većinu zanima je s kim će igrati "vječtii" rivali, a voljom žrijeba gostovaće u prvoj rundi - Zvezda na Ubu, a Partizan u Valjevu.
Preciznije, drugoligaš Jedinstvo Ub će biti domaćin Crvene zvezde, a trećeligaš Budućnost Krušik Valjevo će dočekati Partizan u utakmicama koje su zakazane za 28. oktobar, ako ne bude pomjeranja zbog obaveza branioca titule u Evropi.
Poznati parovi Kupa Srbije: Ko su protivnici Zvezde, Partizana i Vojvodine?
Parove su izvlačile dobitnica Zlatne lopte FSS za najboljeg trenera u 2025. godini i selektorka ženske fudbalske reprezentacije Srbije Lidija Stojkanović, kao i kapitenka reprezentacije Violeta Slović, a saznali smo na žrijebu i da će recimo Vojvodina igrati protiv Slovena iz Rume.
Parovi šesnaestine finala Kupa Srbije:
- Jedinstvo 1936 - Javor
- Dubočica - Radnički Niš
- Teleoptik - Mladost Lučani
- Voždovac - Novi Pazar
- FAP - Spartak
- Zemun - Radnički 1923
- Vršac - OFK Beograd
- Tekstilac - Železničar Pančevo
- Jedinstvo Ub - Crvena zvezda
- Mačva - Napredak
- Grafičar - IMT
- Sloven Ruma - Vojvodina
- Borac 1926 - Radnik
- Budućnost Krušik Valjevo - Partizan
- Smederevo 1924 - TSC
- Loznica - Čukarički
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(MONDO)