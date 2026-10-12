Žrijeb šesnaestine finala Kupa Srbije donosi zanimljive parove: Zvezda gostuje na Ubu, dok Partizan igra u Valjevu.

Izvor: MN PRESS

U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi danas je održan žreb šesnaestine finala Kupa Srbije i odmah na startu dobili smo vrlo interesantne parove. Ono što većinu zanima je s kim će igrati "vječtii" rivali, a voljom žrijeba gostovaće u prvoj rundi - Zvezda na Ubu, a Partizan u Valjevu.

Preciznije, drugoligaš Jedinstvo Ub će biti domaćin Crvene zvezde, a trećeligaš Budućnost Krušik Valjevo će dočekati Partizan u utakmicama koje su zakazane za 28. oktobar, ako ne bude pomjeranja zbog obaveza branioca titule u Evropi.

Vidi opis Poznati parovi Kupa Srbije: Ko su protivnici Zvezde, Partizana i Vojvodine? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Parove su izvlačile dobitnica Zlatne lopte FSS za najboljeg trenera u 2025. godini i selektorka ženske fudbalske reprezentacije Srbije Lidija Stojkanović, kao i kapitenka reprezentacije Violeta Slović, a saznali smo na žrijebu i da će recimo Vojvodina igrati protiv Slovena iz Rume.

Parovi šesnaestine finala Kupa Srbije:

Jedinstvo 1936 - Javor

Dubočica - Radnički Niš

Teleoptik - Mladost Lučani

Voždovac - Novi Pazar

FAP - Spartak

Zemun - Radnički 1923

Vršac - OFK Beograd

Tekstilac - Železničar Pančevo

Jedinstvo Ub - Crvena zvezda

Mačva - Napredak

Grafičar - IMT

Sloven Ruma - Vojvodina

Borac 1926 - Radnik

Budućnost Krušik Valjevo - Partizan

Smederevo 1924 - TSC

Loznica - Čukarički

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Pogledajte 01:00 Izlazak fudbalera i koreografija navijača Crvene zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)