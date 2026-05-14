Fudbaler Vojvodine Džon Meri: "Ovo je sramota za srpski fudbal"

Riječi Džona Merija će odjeknuti Srbijom.

Izvor: Nenad Mihajlovic/© MN press, all rights reserved

Fudbaler Vojvodine Džon Meri bio je tragičar u finalu Kupa Srbije protiv Crvene zvezde. Njemu je golman crveno-bijelih Mateus odbranio odlučujući penal, da bi se Nigerijac dan poslije velikog razočarenja oglasio emotivnom objavom.

Jako teško mu je palo to što je njegov loše izveden penal riješio pitanje pobjednika, a mnogo više su ga pogodile poruke koje je dobio poslije meča. Takođe, on smatra da Zvezdin golman bio van gol-linije kada je on šutirao jedanaesterac, a nije propustio šansu da prokomentariše suđenje kojim je rukovodio Pavle Ilić.

"Užasno se osjećam zbog penala koji sam promašio i duboko se izvinjavam zbog toga, ali niko nije vidio da je golman iskoračio sa linije prije nego što mi je odbranio penal. Vi što mi pišete svakakva s..., pogledajte snimak još jednom prije nego što počnete da s... i govorite kako ćete mi j... majku, braću i sestre. Nemam problem s tim da j... mene ili moju braću i sestre, ali kunem vam se svima koji govorite takve riječi o mojoj majci - preklinjem vas, dođite i recite mi to u lice", napisao je napadač Vojvodine i nastavio:

"Nije profesionalno od mene što ovo pišem, ali čovjek nekada mora da izađe iz kože profesionalca i podsjeti se da sam nekada bio usijana glava i huligan. Na kraju sam izabrao da budem ponizan i da ućutim. Psujte i govorite mi užasne stvari, to nije problem, ali vas preklinjem, ostavite moju majku podalje od ovoga ili ćete morati da me ubijete da biste me spriječili da vam uzvratim istom mjerom.

Hajde da svi duboko udahnemo i fokusiramo se na osvajanje drugog mjesta na tabeli. Crvena zvezda je uradila svoju uobičajenu magiju sa sudijama, kao i uvijek, i to je ogromna sramota za fudbal, ali to je prošlost. Juče je završeno, a danas je novi dan. Bol će ostati sa mnom do kraja života jer sam želio taj Kup jače nego većina vas.

Voša mi mnogo znači, ona je moj dom i u mom je srcu. Hajde da ne spaljujemo svoj dom zbog idiota, već da lomimo pogaču u harmoniji i izađemo jači iz ovoga", napisao je Džon Meri.

