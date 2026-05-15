Trener Vojvodine javno uputio izvinjenje arbitru Pavlu Iliću zbog izrečenog na finalu Kupa Srbije
Trener Vojvodine Miroslav Tanjga izvinio se sudiji finala Kupa Pavlu Iliću na izjavi da je njegov tim od početka utakmice "potkradan" protiv Crvene zvezde.
"Poslije odgledane utakmice i dodatne analize svih situacija, shvatio sam da je sudija Pavle Ilić sa svojim saradnicima posao odradio korektno i profesionalno. Neposredno po završetku finala reagovao sam pod velikim emotivnim nabojem, razočaran načinom na koji smo izgubili utakmicu poslije primljenog gola u samoj završnici, produžetaka i penala. U takvim okolnostima iznio sam komentare koje danas smatram neprimjerenim.
Zbog toga želim javno da se izvinim sudiji Pavlu Iliću, njegovim pomoćnicima i cjelokupnoj sportskoj javnosti zbog izgovorenih riječi i svog ponašanja poslije utakmice. Takve reakcije nisu bile na nivou trenera FK Vojvodina, tradicije i remonea našeg kluba", rekao je Tanjga.
"Zvezdi čestitam, bio je evropski fudbal"
Tanjga se javno izvinio sudiji Pavlu Iliću: "Iznio sam komentare koje danas smatram neprimjerenim"
"Sa druge strane, fudbaleri oba tima su odigrali odličnu utakmicu, pokazali su da može u Srbiji da se igra evropski fudbal. Na to treba da budemo ponosni. Crvenoj zvezdi čestitam na osvojenom trofeju. U odlučujućim trenucima imali su više iskustva, koncentracije, a potom i sportske sreće u penal-seriji i zasluženo su stigli do pehara", dodao je Miroslav Tanjga.
Vojvodina je u finalu Kupa ispustila prednost 2:0 u dramatičnoj završnici, a potom je ostala bez pehara na penale. Utakmica je odigrana u veoma napetom ambijentu i na terenu je posljednjeg zvižduka Pavla Ilića izbilo nekoliko sukoba među igračima.