Tanjga se javno izvinio sudiji Pavlu Iliću: "Iznio sam komentare koje danas smatram neprimjerenim"

Trener Vojvodine javno uputio izvinjenje arbitru Pavlu Iliću zbog izrečenog na finalu Kupa Srbije

Izvor: MN PRESS

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga izvinio se sudiji finala Kupa Pavlu Iliću na izjavi da je njegov tim od početka utakmice "potkradan" protiv Crvene zvezde.

"Poslije odgledane utakmice i dodatne analize svih situacija, shvatio sam da je sudija Pavle Ilić sa svojim saradnicima posao odradio korektno i profesionalno. Neposredno po završetku finala reagovao sam pod velikim emotivnim nabojem, razočaran načinom na koji smo izgubili utakmicu poslije primljenog gola u samoj završnici, produžetaka i penala. U takvim okolnostima iznio sam komentare koje danas smatram neprimjerenim.

Zbog toga želim javno da se izvinim sudiji Pavlu Iliću, njegovim pomoćnicima i cjelokupnoj sportskoj javnosti zbog izgovorenih riječi i svog ponašanja poslije utakmice. Takve reakcije nisu bile na nivou trenera FK Vojvodina, tradicije i remonea našeg kluba", rekao je Tanjga.

"Zvezdi čestitam, bio je evropski fudbal"

"Sa druge strane, fudbaleri oba tima su odigrali odličnu utakmicu, pokazali su da može u Srbiji da se igra evropski fudbal. Na to treba da budemo ponosni. Crvenoj zvezdi čestitam na osvojenom trofeju. U odlučujućim trenucima imali su više iskustva, koncentracije, a potom i sportske sreće u penal-seriji i zasluženo su stigli do pehara", dodao je Miroslav Tanjga.

Vojvodina je u finalu Kupa ispustila prednost 2:0 u dramatičnoj završnici, a potom je ostala bez pehara na penale. Utakmica je odigrana u veoma napetom ambijentu i na terenu je posljednjeg zvižduka Pavla Ilića izbilo nekoliko sukoba među igračima.