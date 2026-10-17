Španija kažnjena zbog islamofobije navijača

Fudbalska reprezentacija Španije kažnjena je sa 20.000 dolara i moraće da odigra narednu domaću utakmicu uz posebne mjere na tribinama, nakon što su njeni navijači uzvikivali antiislamski slogan na meču protiv Egipta u Barseloni.

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Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) potvrdila je odluku o kazni nakon što je potvrdilo prethodnih dana i njeno žalbeno tijelo, nakon prvobitne presude disciplinske komisije.

Sporni povici čuli su se u desetom i 47. minutu utakmice odigrane 31. marta na stadionu Espanjola, koja je završena bez golova.

Reprezentativac Španije i fudbaler Barselone Lamin Jamal, koji je musliman, osudio je ponašanje navijača, ocijenivši da je riječ o nepoštovanju i neprihvatljivom postupku.

"Korišćenje religije za provociranje na terenu čini vas neukim i rasistički nastrojenim", napisao je Jamal u aprilu na društvenoj mreži Instagram. On nije bio direktna meta uvredljivih povika.

Disciplinske sudije FIFA ocijenile su da su bile neophodne stroge sankcije, ali su istakle da je ovo prvi takav prekršaj Fudbalskog saveza Španije, koji je brzo reagovao i osudio incident.

FIFA je naložila da 15 odsto kapaciteta stadiona na narednoj domaćoj prijateljskoj utakmici Španije bude zatvoreno ili namijenjeno posebnim društvenim grupama, poput porodica, studenata i organizacija koje se bore protiv diskriminacije.

Naredni domaći prijateljski meč Španije očekuje se u junu 2027. ili martu 2028. godine.

Disciplinska komisija pohvalila je španske zvaničnike zbog preventivnih mjera prije utakmice, saradnje sa sudijama i nadležnim organima, javne osude spornih povika i napora da se identifikuju odgovorni navijači, prenijele su agencije.

(MONDO, agencije)