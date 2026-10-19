Burno saopštenje Novog Pazara, traže doživotno izuzeće sudije

Fudbalski klub Novi Pazar želi doživotno izuzeće Nikole Radakovića, nakon odluka u 12. kolu Superlige Srbije.

Izvor: MN Press/tdj

Burno je u srpskom fudbalu nakon 12. kola Superlige Srbije! Fudbalski klub Partizan je malo prije ponoći digao glas zbog kriterijuma suđenja na gostovanju Železničaru u Pančevu, a silne zamjerke imaju i u Novom Pazaru - posebno na sudiju Nikolu Radakovića.

Arbitar koji je vodio meč protiv IMT-a našao se na udaru kritika domaćeg tima, koji je sada zatražio i njegovo doživotno izuzeće. Smatraju u Novom Pazaru, a to se moglo naslutiti iz izjava trenera Nenada Lalatovića, da Nikola Radaković ne treba više nikad da dijeli pravdu ovoj ekipi.

Nakon što je trener Lalatović poslije meča govorio i o Radakoviću i o njegovom ocu, optuživši ih za nepotizam, FK Novi Pazar je saopštio da više ne može da ćuti poslije dvije godine neoglašavanja. Klub je primijetio i da se sudija Radaković okreće ka zapadnoj tribini i da "prati reakcije nekoga od koga očigledno strahuje".

Pročitajte kompletno saopštenje Pazaraca:

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"Dosta je ćutanja, tražimo izuzeće sudije Radakovića i odgovore od FSS-a!

Skoro dvije godine nismo se oglašavali povodom suđenja, jer nismo imali razloga za to. Poslije utakmice protiv IMT-a, više ne možemo da prećutimo za ono što se danas dešavalo na terenu.

Već u 9. minutu naš štoper Marinković dobio je žuti karton za prvi faul, a u 26. minutu Gadio direktan crveni karton, koji smatramo potpuno neopravdanim. Uz to, nisu dosuđena dva prekršaja na oko 17–18 metara od gola, dok se gruba igra gostujućih igrača uglavnom tolerisala. Do kraja utakmice crvene kartone dobila su i dva člana našeg stručnog štaba.

Od početka utakmice imali smo utisak da se kriterijum suđenja primjenjuje na našu štetu. Odluke sudije Radakovića dodatno su poljuljale naše povjerenje, a poslije pojedinih dosuđenih prekršaja primjećivali smo da se okreće prema zapadnoj tribini i da strahom prati reakciju očigledno nekog pojedinca od kog strahuje!?"

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Podsjećamo da je Nikola Radaković prije ove utakmice posljednji put sudio 9. avgusta, nakon čega nije bio delegiran za narednih devet utakmica. Sada mu je povjereno suđenje jedne od zanimljivijih utakmica ovog kola. Zbog toga tražimo odgovor na pitanje po kojim kriterijumima se sudije delegiraju za ovakve mečeve.

Naš zahtjev je jasan: tražimo da se Nikola Radaković doživotno izuzme sa svih budućih utakmica FK Novi Pazar.

Važno nam je da naglasimo da igrači IMT-a ni u jednom trenutku nisu bili meta naše publike. Na kraju utakmice ispraćeni su aplauzom. Oni nisu krivi za ono što se dešavalo na terenu, već su samo iskoristili vjetar leđa koji im je dao pomenuti sudija.

Pitanja koja postavljaju ljudi u Novom Pazaru sasvim su opravdana: kome da se obratimo, ko donosi odluke u Fudbalskom savezu Srbije i ko je spreman da sasluša našu stranu? Ranije smo imali s kim da razgovaramo, a danas više ne znamo na čija vrata da pokucamo i od koga da tražimo zaštitu.

Sve ovo ozbiljno dovodi u pitanje naše povjerenje u regularnost takmičenja. Nećemo da se ponašamo kao da je sve u redu kada imamo razloga da sumnjamo u to. Ljudi koji su ranije vodili Savez i sa kojima smo mogli da razgovaramo očigledno više nemaju uticaj kakav su nekada imali. FK Novi Pazar ne traži ništa više od poštenog i jednakog suđenja. Ne tražimo povlašten položaj, ali nećemo ni da ćutimo dok se gomilaju razlozi za nezadovoljstvo. Dosta je ćutanja", navodi se u saopštenju objavljenom na klupskom sajtu.

Podsećamo, Novi Pazar je na svom terenu prvo ostao sa igračem manje zbog crvenog kartona u 27. minutu meča, zatim je u 48. minutu stigao do prednosti, ali nju nije uspio da sačuva. IMT je golovima u 60. i 67. minutu meča napravio preokret i osvojio sva tri boda.

Bonus video:

Pogledajte 00:13 Nenad Lalatović Izvor: arena 3 premium Izvor: arena 3 premium

(MONDO)