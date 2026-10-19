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"Ova liga je laž i teška prevara": Sudija izvrijeđao sve zbog skandala na Realovoj utakmici

"Ova liga je laž i teška prevara": Sudija izvrijeđao sve zbog skandala na Realovoj utakmici

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Vezista Reala Arda Giler je udario laktom protivnika pri rezultatu 0:0, ali VAR nije mogao da reaguje jer od 32 kamere na stadionu nijedna nije imala čist snimak?! Bivši sudija bijesan na Primeru.

bivsi sudija izvrijedjao citavu ligu zbog realovog skandala Izvor: Alex Perez / imago sportfotodienst / Profimedia

U Španiji sve ključa pred nedeljni "El Klasiko" Barselona - Real (21.00). Temperaturu je do ključanja podigao duel Real Madrida i Sevilje (4:1) odigran u nedjelju uveče, koji je odmah pao u sjenku odluke za koju u Barseloni tvrde da je skandalozna, a u Madridu da je "čista". U pitanju je potez veziste Reala Arde Gulera, koji je udario laktom igrača Sevilje Pekea u borbi na sredini terena i provukao se za to bez isključenja, pa desetak minuta kasnije postigao gol za 1:0.

"Patetično je, ovo je prevara od lige"

Bivši španski arbitar Ituralde Gonzales (59) žestoko je za to udario po ligi gostujući na radiju "Kadena SER".

"Ovo je patetično! Hajde da prestanemo sa okolišanjem. Hvalimo se da smo najbolja liga na svijetu, igramo na super-stadionu sa 32 kamere, a nemamo jasan snimak udarca? Ovo je laž od lige i teška prevara. Da se ovo desilo na meču Alaves - Hetafe, u redu, uz dužno poštovanje. Ali da se dogodi na vrhunskom stadionu sa pet, deset zvjezdica, a da nemamo ponovljen snimak za crveni karton... To je prevara od produkcije i lige!", kazao je Ituralde Gonzales.

Sevilja javno prozivala Real

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Arda Guler udara laktom Pekea iz Sevilje
Izvor: movistar/screenshot
Izvor: movistar/screenshot

Andalužani su odmah poslije poraza pisali o Gulerovom ostanku na terenu kao ključnom trenutku utakmice. Povrh toga, prozvali su Real i zbog krađe.

"Pored muzeja Prado koji je tako blizu, vi idete u onaj koji je poznat po krađama", objavila je Sevilja na društvenim mrežama.

Utakmica je na kraju završena ubjedljivom pobjedom Reala, ali će se o detalju sa početka meča u Španiji još dugo pričati.



Standings provided by Sofascore

Bonus video:

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Lamin Jamal dribling i asistencija protiv Galatasaraja
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Primera Real Madrid

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