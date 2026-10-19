Partizanovog dželata zovu iz Španije: Radomir Koković pred selidbom na Kanarska ostrva?

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Trener Železničara iz Pančeva Radomir Koković (42) mogao bi da preuzme španski Las Palmas, objavio je španski novinar Anhel Garsija. Klub sa Kanarskih ostrva traži trenera koji će mu pomoći da stabilizuje formu i rezultate u drugoj ligi Španije, a Koković bi mogao da bude pravi izbor za to.

Las Palmas trenutno nema trenera, jer je 12. oktobra otkaz dobio Ruben de la Barera (41), koji je ostavio ekipu na 16. mjestu tabele, sa samo 11 osvojenih bodova.

Koković je sa Železničarom prošle sezone napravio istorijski rezultat i izborio plasman u Evropu, a i ove jeseni njegov tim igra atraktivan i cijenjen fudbal. Prošle večeri, u nedjelju u Pančevu, Železničar je pobijedio Partizan 1:0, produbio veliku krizu crno-bijelih i popeo se na četvrto mjesto tabele Superlige, na kojem su Pančevci najčešće od kada ih Koković vodi.

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Izvor: mn press/Youtube/Podcast Inkubator

O Kokovićevoj karijeri brine se i agent Endi Bara, zastupnik trenera Zvezde Alberta Rijere. Hrvatski menadžer koji posluje sa Barselonom (Dani Olmo i Dominik Livaković) ima jake konekcije u Španiji i možda je baš na njih mislio kada je rekao da "Koković ne bi išao bilo gdje".

"Mislim da je Koković najbolji srpski trener. Ima veliki potencijal. Ima fenomenalno znanje i mogao bi da bude nova generacija onog što su oni imali u Radomiru Antiću i u puno trenera koji su bili veliki iz vremena bivše Jugoslavije. Mislim da je napredan i da može da napravi dobru karijeru", kazao je Bara nedavno u "Podkast Inkubatoru".

Ko je Radomir Koković?

Vidi opis Jutro poslije Partizana stigao poziv iz Španije: Radomir Koković pred selidbom na Kanarska ostrva? Fudbalski trener Radomir Koković. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Marko Spasojevic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: VM/© MN press, all rights reserved, MN Press/VM Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Radomir Koković je 42-godišnji stručnjak iz Kraljeva koji vodi Železničar sa velikim uspjehom od 2025. Svojevremeno je bio đak Crvene zvezde i OFK Beograda, četiri godine je igrao za američki univerzitet Lojola, a kao profesionalac bio je član Sloge iz Kraljeva, Rada, Napretka, Zemuna i internacionalac u Kini, gdje je igrao za Čangčun Jatai.

Trenerskim poslom počeo je da se bavi jako mlad, sa 32 godine, kada je preuzeo jednog kineskog niželigaša. U Srbiji je vodio Sinđelić, Zemun, Voždovac, Grafičar, Radnički Niš, a u inostranstvu Goztepe. Bio je i dio stručnog štaba Partizana u mandatu Aleksandra Stanojevića.