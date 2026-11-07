Pao potpis na Marakani: Dimitrije Šarić u Crvenoj zvezdi do 2031.

Talentovani fudbaler produžio je ugovor sa srpskim šampionom.

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Talentovani vezni fudbaler Dimitrije Šarić produžio je ugovor sa Crvenom zvezdom do 2031. godine. Perspektivni tinejdžer je presrećan zbog dešavanja u proteklih nekoliko mjeseci, kada je debitovao za prvi tim, postigao gol, a sada je kao nagrada stigao i novi ugovor.

Šarić je sumirao utiske nakon potpisa i istakao da mu se ispunio dječački san. "Presrećan sam što sam potpisao novi ugovor. Ovo je dokaz da klub vjeruje u mene i nadam se da ću u budućnosti opravdati očekivanja. Prezadovoljan sam. U klubu sam već osam godina, od malih nogu sam tu i prošao sam sve selekcije. Stvarno mi je velika čast što sam dio prvog tima. O tome sam sanjao kao mali i sada se to ostvaruje", istakao je Šarić.

Osvrnuo se mladi vezni fudbaler i na prethodnih šest mjeseci, tokom kojih je ostvario zapažene rezultate.

"Iskreno, nikad boljih šest mjeseci za mene. Liga šampiona za omladince, golovi, asistencije, stvarno nevjerovatno. Zatim debi i poslije pripreme. Poslije se desila i ta povreda, ali vratio sam se i nastavio dalje. Htio bih prije svega da se zahvalim cijelom klubu na novom ugovoru. Nadam se da ću u narednom periodu dobiti još više šansi u prvom timu i opravdati povjerenje."

Govorio je Šarić o ličnim i klupskim ciljevima, ali i poslao poruku mlađim igračima iz Omladinske škole.

"Želim da što više pomognem ekipi, da zabilježim što više utakmica u prvom timu, napredujem iz dana u dan i budem sve bolji, a timski cilj je naravno titula. Mlađim igračima bih poručio da vjeruju u svoje snove, da vjeruju u sebe i da slušaju trenere u Omladinskoj školi jer im oni žele dobro. Siguran sam da će uz pravi rad doći do prvog tima", zaključio je Šarić.

Ko je Dimitrije Šarić?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Dimitrije Šarić je rođen 4. novembra 2008. godine u Beogradu, a prve fudbalske korake napravio je u Crvenoj zvezdi. Razvijao se kroz sve uzrasne kategorije i iz sezone u sezonu potvrđivao potencijal na poziciji veznog fudbalera.

Prošle sezone je nastupao za omladinsku selekciju, gdje je pružao zapažene partije u prvenstvu i Ligi šampiona za mlade, dok je na posljednjem meču jesenjeg dijela protiv ekipe Mladosti iz Lučana upisao zvanični debi za seniorski tim Crvene zvezde. U aktuelnoj sezoni nastavio je da dobija priliku u prvom timu, a prvijenac u crveno-bijelom dresu postigao je u drugom kolu Superlige Srbije u trijumfu nad Vojvodinom rezultatom 3:1.