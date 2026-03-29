Crvena zvezda ubjedljivo pobijedila na prijateljskoj utakmici na severu Srbije. Iskoristila je taj meč da pokaže i testira svoje talente, među kojima je odličan utisak ostavio Dimitrije Šarić.
Fudbaleri Crvene zvezde ubjedljivo su pobijedili Obilić iz Zmajeva u gostima, 5:0, u prijateljskoj utakmici odigranoj ove nedjelje. U naselju u Vojvodini, u opštini Vrbas, crveno-bijeli su došli sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem na čelu delegacije, uljepšali dan domaćima i iskoristili meč da tokom slobodnog takmičarskog vikenda ostaju u ritmu utakmica.
Strelci za tim Dejana Stankovića u Bačkoj bili su Bruno Duarte (17'), Aleksandar Katai (24'), Tomas Handel (34') i dvostruki strijelac, 17-godišnji kadet Dimitrije Šarić (51', 57').
Zvezda je igrala u sastavu sa igračima koji nisu imali obaveza u reprezentaciji, pa su u Zmajevu nastupili i golman Mateuš, Rodrigao, Tebo Učena, Rade Krunić... Stanković je podijelio ekipu u dvije postave, pa su starteri proveli na terenu 35 minuta, a onda su ih zamijenili rezervisti.
Zvezda razbila Obilić 5:0 i pokazala novi biser od 17 godina!
Mladi Dimitrije Šarić dao je dva gola za Zvezdu u Zmajevu - prvi tako što je u 51. minutu "pokupio" odbijenu loptu poslije šuta Džošue Takera, a drugi tako što je u 57. minutu obišao golmana domaćih i rutinski pogodio na asistenciju Jovana Trača.
Iako je u pitanju prijateljska utakmica protiv tima koji se takmiči u Vojvođanskoj ligi "Sjever", četvrtom rangu srpskog fudbala, sigurno će i ovi golovi veoma značiti za samopouzdanje mladog Šarića.
Dimitrije je proveo zimske pripreme u Antaliji sa prvim timom, pod komandom Dejana Stankovića. Stigao je u prvi tim tada kao omladinac i kao jedan od potencijalnih bisera tima sa "Marakane".
Rođen je u Zemunu, ove sezone jedan je od najboljih igrača omladinskog tima i to na poziciji koja mu nije bila primarna - umjesto na desnom krilu, imao je važnu ulogu u sredini terena, kao centralni vezni, ofanzivni vezni, pa i centralni napadač pod komandom Nenada Milijaša.
