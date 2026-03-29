Sedam novih igrača na treninzima Zvezde: Dejan Stanković traži novog Vasilija Kostova

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Mnogo igrača Crvene zvezde ima obaveze u reprezentacijama, tako da je Dejan Stanković pojačao konkurenciju omladincima.

Dejan Stanković priključio sedam omladinaca prvom timu Crvene zvezde Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda ima ogromnu prednost u odnosu na Vojvodinu (11 bodova) i Partizan (12), pa stoga treba očekivati da u nastavku šampionata Dejan Stanković isproba i neke mlade fudbalere, one koji će već u narednoj sezoni ili za dvije-tri godine - imati sve veću minutažu i ulogu u dresu crveno-bijelih.

Tako su se na prvom treningu poslije reprezentativne pauze u Crvenoj zvezdi pojavila i neka nova imena, odnosno odlukom Dejana Stankovića čak sedmorica omladinaca su dobila šansu da treniraju sa prvotimcima, piše "Meridijan Sport".

Avdić, Ranković i Vasilić u dresu Srbije.
Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Stanković je prvom timu tako priključio Vuka Roganovića (2007, štoper), Viktora Stojanovića (2007, štoper), Aleksu Vasilića (2007, ofanzivni vezni), Gorazda Ristovskog (2007, levi bek), Ognjena Mišića (2007, krilni napadač), Ignjata Miletića (2008, defanzivni vezni) i Jovana Trača (2008, napadač).

Uz njih je tu i Dimitrije Šarić, novi projekat Crvene zvezde, koji već duže vremena trenira sa prvotimcima i pitanje je kada će dobiti šansu, a dodajmo i to da je od pomenutih Trač već debitovao u Kupu Srbije protiv Slovena iz Rume.

Crvena zvezda naredni meč igra protiv Radnika u Surdulici, a vidjećemo ko će od pomenutih igrača - aduta Nenada Milijaša - ostati kod Dejana Stankovića i možda potencijalno konkurisati za ovu utakmicu. Ili možda za neku kasniju, kada situacija u Superligi bude i zvanično riješena.

