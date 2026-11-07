Crvena zvezda se priprema za derbi protiv Vojvodine, a trener Rijera otkriva detalje o povredama igrača.

Izvor: Screenshot/YouTube/@crvenazvezdafk

Crvena zvezda gostuje Vojvodini u nedjelju od 19 časova, a trener kluba iz Ljutice Bogdana Albert Rijera analizirao je narednog rivala. Jasno je da nas očekuje duel dva najbolja tima u Superligi, pa je na programu derbi domaćeg šampionata. Ipak, crveno-bijeli na sjever Srbije putuju oslabljeni, Rijera je otkrio da ne računa na Mihaila Ristića, Bambu Dijenga i Timija Elšnika.

"Za sutrašnju utakmicu nećemo moći da računamo na Ristića, koji je nakon meča sa Mačvom osjetio mali problem sa zadnjom ložom. Bamba takođe neće biti u timu, povredu je zadobio na prethodnoj utakmici protiv Kopenhagena, takođe je u pitanju zadnja loža. Neću moći da računam ni na Timija Elšnika i u njegovom slučaju je u pitanju zadnja loža. Još uvijek ne znamo koliko je povreda ozbiljna, ali sigurno neće biti na raspolaganju za sutrašnju utakmicu. Imamo tri povrijeđena igrača, a razlog je po mom mišljenju, veoma jednostavan.

Vidi opis Albert Rijera pred Vojvodinu: "Imamo trojicu povrijeđenih u Crvenoj zvezdi, razlog je jednostavan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Mi smo ekipa koja se takmiči na tri fronta. Igramo Kup, igramo na vještačkim terenima ili na terenima koji nisu u najboljem stanju, a utakmice igramo na svaka tri ili četiri dana. To je glavni razlog i ne vidim neki drugi. Što se fizičke spreme tiče, zaista sam veoma, veoma zadovoljan načinom na koji ekipa radi. U posljednje vrijeme imamo najbolje fizičke pokazatelje od kada sam ovdje. Brojke su zaista odlične. Navešću jedan primjer. Nije sve u godinama, jer je Krunić na posljednjoj utakmici sa 33 godine, ostvario više od 1000 metara trčanja visokim intenzitetom. To je fantastično.

To su brojke na nivou Premijer lige. Dakle, fizički smo veoma dobri, imamo dobru ekipu i veoma smo zadovoljni njenim stanjem. Međutim, igranje na svaka tri dana nosi određeni rizik i to je situacija u kojoj se nalazimo. Nema razloga za uzbunu. Moramo da prihvatimo situaciju i da pokušamo da što više zaštitimo igrače. To je jedan od razloga zbog kojih ponekad pravim izmjene i rotiram ekipu. Sa igračima sam 24 sata dnevno i znam kada je nekome potreban odmor, kada neko treba da počne utakmicu sa klupe, umjesto da bude u startnoj postavi", rekao je Rijera.

O Vojvodini

Vojvodina je druga na tabeli i ima osam bodova manje od crveno-bijelih, sa skorom od 10 pobjeda i po dva poraza i remija. "Ne mislim da postoji bolja ekipa od nas, ali kao što uvijek govorim, to morate da pokažete na terenu. Pokušaćemo da to ponovo pokažemo sutra. Ne znam šta će se dogoditi, ali mogu da kažem da radimo uobičajene stvari. Radimo ono što je naš zadatak, kako u odbrani, tako i sa loptom. Mogu da kažem da smo ponekad sami sebi najveći protivnici, jer ne radimo stvari koje bi trebalo da radimo. Ipak, prilično sam siguran da smo najbolji tim u zemlji. To ne govorim samo zato što ja tako mislim, tabela to pokazuje.

Vidi opis Albert Rijera pred Vojvodinu: "Imamo trojicu povrijeđenih u Crvenoj zvezdi, razlog je jednostavan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 22 22 / 22

Brojke su tu. Što se tiče sutrašnje utakmice, pritisak je uvijek na onome ko je iza. Mi nemamo šta da izgubimo, a mnogo toga možemo da dobijemo. Ako pobijedimo, imaćemo plus 11, a ako ne pobijedimo, i dalje ćemo biti na prvom mjestu. Zato je pritisak uvijek na ekipama koje su iza nas. Mi gledamo nas, radimo svoj posao i nemamo nikoga ispred na tabeli. Naš zadatak je da pokušamo da pobijedimo u sljedećoj utakmici. Pritisak nije na onome ko je prvi, već na onima koji ga prate. Tako sam i pripremao ekipu, uz svijest o tome koliko je ova utakmica važna. Vjerovatno je ovo najvažnija utakmica sezone. Ako pobijedimo, neću reći da je prvenstvo gotovo, ali bi to bio veliki psihološki udarac za protivnika. Ponoviću, nemamo šta da izgubimo, jer smo prvi. Bez obzira na to šta se dogodi na utakmici, mi ćemo biti na prvom mjestu", dodao je Rijera.

Rijera je analizirao i pripreme crveno-bijelih, probleme i dobre strane. "U fudbalu danas, zahvaljujući analizama i poznavanju načina na koji protivnici igraju, lako je pripremiti se. Prije nekoliko godina nije bilo toliko informacija, ali danas nema mnogo iznenađenja. U svakom slučaju, čak i ako oni pripreme neko iznenađenje, kao što smo i mi pripremili za njih, spremni smo. Sutra ćete vidjeti šta smo pripremili, jer je važno da za svaku utakmicu osmislimo nešto drugačije i pokušamo da iznenadimo protivnika.

Čak i ako oni promijene nešto u svojoj igri, mi smo spremni. Jedan od razloga za to jeste što neke igrače pripremam za različite pozicije. Pojedini igrači vole da igraju na više pozicija. Zato, na primjer, ako je naš najbolji defanzivac Lukasen, a najbolji protivnički krilni igrač nastupa na strani na kojoj Lukasen inače igra, radije ću Lukasena postaviti na lijevu nego na desnu stranu. Kada donosim takve odluke, uvijek znam zašto to radim. To je razlog zbog kojeg ponekad mijenjam pozicije pojedinim igračima. Najvažnije je da igrači to prihvataju. Kada biste ih pitali, rekli bi vam da im se to dopada, da razumiju zašto to radimo i da su spremni da odgovore na takve zahtjeve."

O dolasku Luke Ilića

Vidi opis Albert Rijera pred Vojvodinu: "Imamo trojicu povrijeđenih u Crvenoj zvezdi, razlog je jednostavan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Za kraj, govorio je Rijera o dolasku Luke Ilića i planovima za naredni period. "Istina je da je on već sa nama, ali još uvijek ne radi sa timom. Priključićemo ga ekipi poslije reprezentativne pauze, kako bi počeo da se upoznaje sa našim principima i načinom rada. U kontaktu smo sa klubom i imamo fantastičan odnos. Oni znaju kakav profil igrača mi je potreban. Veoma je važno da između nas postoji dobra saradnja. Klub nikada neće dovesti igrača za kojeg trener kaže da mu nije potreban, to automatski naravno znači da sam bio za dolazak Luke Ilića.

Ja sam taj koji govori kakvi su nam igrači potrebni da bismo unaprijedili ekipu, ali o tome ćemo više razgovarati krajem decembra. Kao što sam već rekao, potrebne su nam određene promjene. Moramo da napredujemo. Biće potrebno da promijenimo neke igrače i dovedemo nove. Nisam od početka stvarao ovu ekipu, a svaki trener ima svoje zahtjeve. Nisam ništa posebno drugačiji od drugih trenera, imam svoje zahtjeve, kao što ih ima i svaki drugi trener u sličnoj situaciji, ali o tome ćemo razgovarati krajem decembra", zaključio je Rijera.

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(MONDO)