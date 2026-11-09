Nenad Lalatović: "Gledaj, Srbijo, zbog ovoga voli Bog Lalata svog"

U derbiju Superlige, Novi Pazar je pobijedio Mladost 2:0, a Lalatović je komentarisao isključenje Ljajića i karakter ekipe.

Izvor: TV Arena sport

Novi Pazar je pobijedio Mladost iz Lučana 2:0 (1:0) u jednom od derbija 15. kola Superlige, iako su domaći imali fudbalera manje još od 31. minuta. Tada je sasvim zasluženo isključen Adem Ljajić zbog toga što je ošamario Branka Jovičića, a umjesto da to osokoli goste – napravilo im je problem. Nisu znali kako da se ponašaju kada imaju igrača više, što je Novi Pazar iskoristio i zasluženo je došao do pobjede.

Davidović je pogodio za 1:0 u 37. minutu na asistenciju nekadašnjeg mladog reprezentativca Srbije Fejsala Mulića, da bi upravo iskusni napadač sa penala u 69. minutu "upisao" tri boda za domaćina.

Ćurčić: Nismo znali šta da radimo

Izvor: TV Arena sport

"Od trenutka kada je isključen Ljajić, nismo znali šta radimo. Mora da se uzme lopta u svoje noge, mi to nismo umjeli danas, nismo imali jedan završni pas. Igrali smo mnogo bolje 11 na 11, ovo poslije toga bilo je ispod svakog nivoa za mene kao trenera", rekao je trener gostujućeg tima Radovan Ćurčić za TV Arena Sport.

Lalatović: Voli Bog Lalata svog

Nenad Lalatović poslije meča izgleda nije bio zadovoljan suđenjem, pošto se u izjavi poslije meča može zaključiti da je Novi Pazar pobijedio uprkos "opstrukciji".

"Nije lako kada ostanete bez Adema Ljajića, najboljeg igrača, kada igrate s igračem manje 70 minuta... Pokazali smo karakter. Taktički besprijekorno smo napravili meč moji saradnici i ja, nastavili smo da meljemo protivnika i sa igračem manje. I samo Srbija da zna, zbog ovih stvari voli Bog Lalata svog, dali smo dva gola sa igračem manje. Ljubim vas", rekao je Lalatović koji se tom prilikom i prekrstio.

Šta je uradio Adem Ljajić?

Glavni sudija Stanko Ostraćanin pokazao je direktan crveni karton Ademu Ljajiću u 31. minutu zbog toga što je ošamario igrača Mladosti Branka Jovičića poslije jednog duela. Jovičić je dugo vukao Ljajića, dosuđen je faul, a onda je kapiten Novog Pazara burno reagovao i udario protivnika po licu.

Pogledajte i sami ovu situaciju poslije koje se čak Adem Ljajić i bunio, dok nije bilo potrebe da VAR soba interveniše: