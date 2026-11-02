Feđa Dudić o Nenadu Lalatoviću: "Ušao nam je u svlačionicu i čestitao, svaka mu čast"

Feđa Dudić otkrio je da je Nenad Lalatović u Kragujevcu ušao u svlačionicu njegovog tima i "skinuo mu kapu" na tom potezu. "Pravi fer-plej i dostojanstvo", rekao je trener Radničkog 1923

Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic

Trener Radničkog 1923 Feđa Dudić sreo se u Kragujevcu prvi put sa Nenadom Lalatovićem od njihovog burnog sukoba i svađe koja je umalo prerasla u tuču pred kamerama. Njihovi timovi igrali su u nedjelju na stadionu "Čika Dača" i pobijedio je Dudićev Radnički 1923. Ljubimac navijača Radničkog 1923 htio je poslije meča da naglasi Lalatovićeve sportske i fer poteze.

"Mislim da je između mene i kolege Lalata prošlo sve kako treba, pobijedio je fudbal. Dobijao sam pozive iz BiH od novinara, šta će i kako će, trebalo je ovdje da se napravi rijaliti. Mislim da je prije svega gospodski bilo sa obje strane", kazao je Dudić na konferenciji za novinare.

Poslije utakmie Lalatović je otišao u svlačionicu domaćih.

"Sad je ušao u svlačionicu, prvi put od kad sam u Kragujevcu jedan trener je ušao u svlačionicu i čestitao, skidam mu kapu, svaka čast za to. Mislim da je to fer-plej i dostojanstvo".

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Govoreći o utakmici, koju je odlučio dvostruki strijelac domaćih Uroš Sremčević, Dudić je rekao da je njegov tim izdržao nalete i šanse gostiju, pa onda preuzeo kontrolu.

"Do 60. minuta, do naše prve dvije izmene, bila je ravnopravna utakmica sa Pazarom koji je imao dvije-tri prave prilike i da su poveli bilo bi teško kontrolisati. Međutim, od prvog kornera diže se zapad, navijanje i do kraja utakmice smo samo mi postojali poslije gola. Vidite šta znači publika. To nam je falilo protiv Pančeva".

"Rekao sam Urošu - daćeš gol sa metar"

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Sremčević, pozajmljeni napadač Zvezde, nije iskoristio penal pri vođstvu 1:0 i imao je problem sa samopouzdanjem. Dudić je otkrio kako ga je podsticao u poluvremenu.

"Imali smo i taj penal koji nismo realizovali i OK, trebalo je da puca Glavčić, međutim rekao mi je da se nije dobro osjećao i dao je Sremčeviću. Rekao sam mu i na poluvremenu, ne sluša ga (lopta), bori se i rve se sa dva štopera Pazara. Kazao sam mu - 'daćeš gol sa metar', a on je dao pravi, vrhunski gol".

Da više nikad ne budu prazne tribine

Vidi opis Feđa Dudić o Nenadu Lalatoviću: "Ušao nam je u svlačionicu i čestitao, svaka mu čast" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN Press / Mladjan Ivanovic Br. slika: 13 13 / 13

Vratila se i publika poslije isteka suspenzije.

"Falilo je ovo i nikad više da se ne ponovi da nema publike u Kragujevcu. Čestitam kolegi, naglasio bih da su ove tri utakmice pod njim odigrali vrlo dobro, čak i protiv IMT-a koju su izgubili sa igračem manje. Osjetila se nova energija u Pazaru i zato je ova pobjeda još veća i draža"

Bonus video:

Pogledajte 04:36 Feđa Dudić posle pobede nad Partizanom Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)