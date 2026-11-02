Vasilis Spanulis: "Ovo nije lični sukob Željka Obradovića i mene"

Bivši košarkaš, a sad trener, Vasilis Spanulis je poslije pobjede nad Panatinikosom govorio i o treneru kojeg dobro poznaje - Željku Obradoviću.

Izvor: Screenshot/YouTube/@paobcgr/@ArisBasketballClub

Panatinaikos je poražen prvi put u sezoni u domaćem šampionatu i to od kluba koji s klupe vodi bivši igrač Željka Obradovića, Vasilis Spanulis. Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Evrolige sad je trener Arisa, tima koji ima velike ambicije u Evrokupu. Poslije meča Spanulis je govorio i o Obradoviću kojeg dobro i dugo poznaje, pa iako je dobro poznato da trenerska i igračka legenda poslije sjajne saradnje nemaju dobar odnos, Grk je na konferenciji za medije zatvorio i tu temu.

„Željko Obradović je legenda evropske košarke, jedan od najboljih, ako ne i najbolji trener u istoriji. Svi znamo šta je postigao, koliko je trofeja osvojio sa različitim ekipama i koliko je igrača trenirao. Jedan od njih bio sam i ja i imam ogromno poštovanje prema njemu. Mnogo sam naučio od njega o košarci. Bilo da pobeđujem ili gubim, idemo dalje. Ovo nije lični sukob između mene i gospodina Obradovića. Izuzetno ga poštujem i zahvalan sam mu na svemu što me je naučio tokom svih godina koje smo proveli zajedno“, rekao je Spanulis o Obradoviću.

Aris je pobijedio 101:91, a poslije meča Spanulis je dodao: „Čestitam svom timu na izvanrednoj igri i pobjedi, a čestitam i Panatinaikosu. Vidjeli smo sjajnu utakmicu, na visokom nivou, sa mnogo poena. Vjerujem da su svi uživali, kako ljudi koji su došli u dvoranu, tako i oni koji su meč gledali na televiziji. Ostavljali smo srce na terenu svih 40 minuta protiv izuzetne ekipe. Panatinaikos i Olimpijakos su trenutno vodeći timovi Evrolige, sa ogromnim budžetima, supertimovima, sjajnim trenerima i igračima. Uspjeli smo da igramo svoju košarku, pokazali smo energiju, igrali pametno i imali srce kada je Jabusele pogodio važnu trojku i doveo svoj tim u vođstvo. Nije lako novoj ekipi da reaguje u takvoj situaciji, to je veoma težak trenutak. Ipak, ostali smo ujedinjeni, igrali kao tim i ostvarili važnu pobjedu za Aris. Želim još jednom da zahvalim navijačima što su bili uz nas, dali su nam snagu i sada nastavljamo dalje.“

"Očekivao sam sve što sam vidio"

Sastati se sa timom koji je pretendent za osvajanje Evrolige i pripremiti meč za trenera kao što je Željko Obradović svakako nije bio lak posao. „Očekivao sam sve što sam vidio, jer znam kakav tim imamo i kakve smo igrače doveli. Znam kako treniramo, vi to možda ne vidite, ali ja to gledam svakog dana. Ništa me nije iznenadilo. Izašli smo na megdan Panatinaikosu, pogledali ga u oči i ostvarili pobjedu koja nam mnogo znači za samopouzdanje. Kontrolisali smo utakmicu tokom čitavog meča, više od 35 minuta imali smo prednost. Natjerali smo ekipu poput Panatinaikosa da napravi 20 izgubljenih lopti i zabilježi samo 16 asistencija. Odigrali smo izvanrednu odbranu, uz nekoliko manjih grešaka. Bili smo dobri i koncentrisani. Najvažnije je što su svi igrači dali značajan doprinos.“

„Postigli smo 37 poena nakon grešaka protivnika. To je veliki broj. Ne očekujem ništa unaprijed kada ulazim u utakmicu. Znam kakav tim imam, potpuno smo spremni, a za mene je utakmica živa stvar i ne mogu unaprijed da predvidim šta će se dogoditi. Prilagođavamo se u zavisnosti od razvoja događaja na terenu. Očekivao sam da ekipa bude psihički i fizički spremna. To sam vidio na treninzima, vidio sam im u očima. Bio sam siguran da ćemo biti spremni. Nikada ne možete znati kako će se utakmica odvijati. Mnogo je faktora koji mogu da odluče pobjednika. Vidjeli smo da smo zbog pet ličnih grešaka izgubili dvojicu važnih igrača, Robinsona i Lindela, ali smo nastavili da igramo dobru košarku. Oni su veoma važni za našu igru, ali igrači koji su ušli na teren preuzeli su i njihove uloge. Svi momci su odigrali izvanredno. Igrali smo kao tim.“

O planovima Arisa u narednom periodu

Aris trenutno ima skor 4-1 u domaćem takmičenju, dok je u Evrokupu nepobjediv i u grupi A je pored Hapoela iz Jerusalima jedini koji ima skor 5-0.

„Ne, ne volim takve stvari. I poslije utakmice su me pitali da li je ovo Aris kakav sam sanjao, ali ne volim takva pitanja. Ovo je bila važna pobjeda za klub, navijače, za momke koji svakodnevno rade, ali i za ljude koji rade iza kulisa kako bi igrači bili spremni. Završen je tek oktobar, ostvarili smo važnu pobjedu i idemo dalje. Ništa se ne bi promijenilo ni da smo izgubili, nastavili bismo dalje i analizirali utakmicu. Sezona je duga. Naravno, ova pobjeda je velika stvar za naš klub. Zaslužili smo je u potpunosti. U ovoj utakmici smo bili bolji i nastavljamo dalje. Čeka nas važna utakmica protiv Hapoela. Moramo da ostanemo skromni i pripremimo se za naredni meč.“

Poslije Panatinaikosa slijedi još jedan težak meč za Aris i Spanulisa – derbi A grupe Evrokupa, protiv Saše Obradovića.

„Već razmišljam o Hapoelu. Za mene je ova utakmica završena. Što se mene tiče, čim je sudija odsvirao kraj, radovao sam se pobjedi još dva minuta, a onda sam počeo da razmišljam o sljedećoj utakmici. Isto bih uradio i da smo izgubili. Život ide dalje, sezona se nastavlja i moramo da kontrolišemo emocije. To je važno ne samo poslije poraza od Kardice, već i poslije pobjede nad Panatinaikosom. Zapravo, još je važnije da i poslije pobjede ostanemo čvrsto na zemlji. Moramo da nastavimo da radimo, jer vjerujem da imamo mnogo prostora za napredak. Za novu ekipu još je oktobar, ali vidim da svake nedjelje napravimo makar pola koraka naprijed. To me raduje. Treba da ostanemo skromni, da nas zdravlje posluži i da nastavimo da radimo.“

Pobjeda nad Panatinaikosom je veliki podvig za Aris, ali prije svega Spanulisa, ipak, daleko je to od najvećeg uspjeha dosad, tvrdi Grk.

„Ne. Najvažniji trenutak dosad, prije ove utakmice, bio je način na koji smo reagovali poslije poraza od Kardice. Prošli smo kroz težak period, jer u životu morate da se namučite da biste nešto postigli. Ne vjerujem da postoji neko ko je uspio, a da prethodno nije prošao kroz težak period. Ništa u životu nije lako. Namučili smo se, bili smo razočarani, radili smo, spustili glave, pogledali sebe u ogledalo i reagovali. Isto ćemo uraditi i sada, poslije ove pobjede. Za mene je ovo veoma važna pobjeda u prvenstvu i ništa više od toga. Nismo osvojili titulu niti je odlučeno bilo šta u vezi sa plasmanom. Ovo je pobjeda koja pokazuje da smo u dobrom trenutku i da treba da nastavimo dalje. Ništa više od toga. Idemo dalje“, zaključio je Spanulis.

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(MONDO)