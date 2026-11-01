Šok za Panatinaikos u Solunu: Spanulis "prizemljio" tim Željka Obradovića

Panatinaikos izgubio od Arisa 91:101 i doživio prvi poraz u sezoni u domaćem prvenstvu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Panatinaikosa doživjeli su poraz od Arisa u Solunu, 91:101, u utakmici 5. kola prvenstva Grčke. Blistali su u dresu domaćih plejmejker Met Morgan (21 poen), bivši bek Mege Adam Mokoka (19) i Makedonac Nenad Dimitrijević, koji je dao 14 poena za tim u žutom dresu.

Od početka do kraja meča u Solunu pitali su se prije svega igrači Vasilisa "Bilija" Spanulisa, nekadašnjeg asa Panatinaikosa koji je prije deceniju i po prekinuo odnos sa Željkom Obradovićem jer je prešao u Olimpijakos. Ove nedjeljne večeri oni su se opet sreli u trenerskom okršaju koji je trajao dva i po sata i u kojem je izvedeno više od 70 slobodnih bacanja.

Najbolji strijelci Panatinaikosa bili su raspucani Geršon Jabusele sa 22 poena, kao i Najdžel Hejs Dejvis (17) i Matijas Lesor (16). Njihov bivši saigrač, Vasilis Toliopulos, dao je u posljednjem minutu meča trojku kojom je "ovjerio" pobjedu Solunjana i izazvao ogromnu radost na tribinama.

Pao je prvi put od povratka Željka Obradovića "vezao" poraze, jer je i u petak izgubio od Anadolu Efesa u Turskoj 68:83.

Aris: Mitru - Long 5, Robins - Erl 11 (6 sk), Dimitrijević 14 (5 as), Birč 8, Mokoka 19, Toliopulos 14, Morgan 21, Lidel 7, K. Adetokumbo 2, T. Adetokumbo.

Panatinaikos: Kalaicakis 3, Slukas, Hejs-Dejvis 17, Jabusele 22 (5/8 za tri), Mitoglu 2, Fransisko 20 (5 as), Moraitis, Badio 5, Kuzeloglu, Nan 6 (5 as), Lesor 16, Mancukas.



