Nenad Lalatović komentarisao je uvrede navijača Radničkog 1923, podsjećajući ih da je bio u klubu kad je bilo najteže i Radničkom i njemu.

Izvor: YouTube/RTV Kragujevac

Trener Novog Pazara Nenad Lalatović govorio je poslije meča u Kragujevcu o uvredama koje je dobijao od navijača Radničkog 1923. Njegov tim je izgubio 2:0, a temperamentni stručnjak je naglasio da su ga vrijeđali, uprkos tome što je i kao igrač i kao trener ostavio značajan trag na "Čika Dači".

"Ja Radnički mnogo volim. Od ovih navijača nisam zaslužio nijednu ružnu riječ. Nikada ništa loše nisam rekao o ovom klubu i gradu. Kada sam izgubio majku, došao sam ovdje. U najtežem periodu života stigao sam u Kragujevac. Namjestio sam gol pred 25.000 ljudi protiv Sartida, moja slika i dalje stoji tu. To nikada ne smije da se zaboravi ", rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

"Kada sam kao trener preuzeo Radnički, bili smo posljednji na tabeli. To se brzo zaboravlja. Vi treba da volite Feđu, on je to zaslužio. Ja sam ispao 'papak' i treba da me bude sramota, ali nisam zaslužio da me neko vrijeđa. Nikada nisam rekao ružnu riječ o Radničkom, možda u nekoj svađi, jer je moj temperament takav", dodao je Lalatović.

Lalatović otišao pravo u svlačionicu Radničkog 1923

Vidi opis Lalatović o uvredama: "Kad sam izgubio majku ovdje sam došao, eno je moja slika na zidu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

Između Lalatovića i Dudića svojevremeno je izbila velika svađa u Novom Sadu, pa umalo i tuča, ali su se pomirili i poslali zajedno lijepu sliku u javnost. Na terenu kragujevačkog stadiona su se zagrlili i sportski pozdravili, a Lalatović je otišao i korak dalje i poslije utakmice otišao u svlačionicu protivničkog tima i ponaosob čestitao svima na pobedi.

Feđa Dudić je to želio da naglasi na konferenciji za novinare poslije utakmice.

"Sad je ušao u svlačionicu, prvi put od kad sam u Kragujevcu jedan trener je ušao u svlačionicu i čestitao, skidam mu kapu, svaka čast za to. Mislim da je to fer-plej i dostojanstvo", kazao je Dudić.







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