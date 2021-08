Žena mu se porodila, a on je odmah došao na Olimpijske igre: Osvojio NBA ligu, nije odmorio, a sad hoće i zlato!

Greg Popović otkrio nevjerovatne stvari o sjajnom košarkašu.

Imali su velikih problema Amerikanci pred košarkaški turnir na Olimpijskim igrama, ali uspio je Greg Popović postepeno da napravi skladan tim koji je došao do meča za zlatnu medalju protiv Francuske.

Jedan od aduta u borbi za četvrto uzastopno olimpijsko zlato u košarci biće im i Kris Midlton, košarkaš novog NBA šampiona Milvokija, koji je podnio veliku žrtvu kako bi igrao u Tokiju. Do sada se ćutalo o tome, ali Greg Popović je smatrao da to svi moraju da znaju.

On i Džru Holidej, kao i Finiksov košarkaš Devin Buker, posljednji su se priključili ekipi jer su se borili za šampionski prsten u NBA, s tim da je Midlton imao još jedan razlog da ne bude u Tokiju, ali je ipak tu.

"Supruga našeg Krisa Midltona se porodila, a on je sljedećeg dana poslije finala doputovao u Tokio da igra za svoju zemlju. To su velike žrtve. Mada, kada razmislim, veću je žrtvu podnijela njegova žena nego on. Svaka joj čast!", kazao je Greg Popović u razgovoru sa medijima.

Finale olimpijskog turnira se igra u subotu ujutru od 4.30, a meč za treće mjesto između Slovenije i Australije igraće se kasnije (!) - tačno u 13 časova.

