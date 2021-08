Smailagić stigao u Partizan, odmah se oduševio: Došao na trening, a tamo uči od Željka Obradovića!

Mladi košarkaš je na novom početku.

Izvor: Profimedia/MN Press

Alen Smailagić je najnovije pojačanje Partizana. Bivši igrač Golden Stejta priključio se treninzima crno-bijelih, a istakao je da je presrećan ekipom.

Ovaj doskorašnji NBA igrač kaže da je oduševljen što će sarađivati sa Željkom Obradovićem.

Smailagić je postao šesto pojačanje crno-bijelih ovog ljeta, nakon dvije godine provedene u NBA ligi. Poslije nastupa za Voriorse i njihov razvojni tim, Smailagić će željeti da u redovima Partizana bude važan faktor naredne sezone.

"Oduševljen sam načinom rada, trenerom i njegovim znanjem. Stvarno sam spreman da učim od svih, gledam i radim", rekao je Smailagić za klupsku televiziju.

On je istakao da je važan dio njegove odluke da pređe u Partizan činjenica da će raditi sa Željkom Obradovićem, najtrofejnijim evropskim trenerom.

"Najbolji korak u karijeri mi je to što sam došao da radim sa trenerom koji ima takvo iskustvo, koji može mnogo da me nauči. To ću moći da primijenim u nastavku moje karijere", izjavio je Smailagić.