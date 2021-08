Sada je poznata tačna cifra! Čović razočaran potezom Obradovića: Legenda, ljubav prema klubu, a za 4 mjeseca uzeo toliko

Nebojša Čović je otkrio koliko novca je Saša Obradović dobio prošle sezone

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prošla je Crvena zvezda kroz turbulencije prošle sezone.

Doveden je Saša Obradović na mjesto glavnog trenera kaolegenda kluba. Međutim, poslije nekoliko mjeseci je došlo do raskida saradnje.

Djelovalo je da je sve sporazumno riješeno, ali je na kraju Obradović podnio tužbu i dobio novac. Na gostovanju na televiziji "Prva" je Nebojša Čović otkrio i tačnu cifru.

"Dejan Radonjić ostaje trener, ne mijenjamo ga. Jedno od najvećih razočaranja prošle sezone mi je bilo to. Ne volim da pričam o tome, ali mi je nevjerovatno da legenda Zvezde naplati 645.000 evra za četiri mjeseca. Te priče o ljubavi u sportu, to je ljubav do posljednjeg evra u svom džepu. Svi koji to pričaju nisu iskreni i tačka", rekao je Čović.