Zvezda pobijedila, uz Cirbesa na poziciji centra! Crveno-bijeli slavili, Radonjić pružio šansu ljubimcu navijača

Crvena zvezda je savladala Megu, a na poziciji centra igrao je Maik Cirbes

Izvor: MN PRESS

Druga pripremna utakmica i druga pobjeda košarkaša Crvene zvezde.

Poslije FMP-a, izabranici Dejana Radonjića su ostvarili još jedan trijumf, bili su bolji od Mege - 82:77 (20:15, 20:18, 25:24, 17:20).

Ipak, nije trijumf jedina stvar koja je privukla pažnju na ovom meču. Na parketu je bio Maik Cirbes. Nekadašnji igrač Zvezde je zaigrao ponovo u crveno-bijelom dresu i dao je šest poena.

To je izazvalo veliku pažnju navijača, jer je poznato da Zvezda traži još jedno pojačanje i to baš na centarskoj poziciji. Naravno, to ništa ne mora da znači, pošto je poznato da Cirbes već neko vrijeme trenira sa ekipom pošto je trenutno bez kluba.

Što se samog meča tiče blistala su dvojica pojačanja - Ostin Holins (20) i Nikola Ivanović (17, 6as), dok je Nkola Kalinić dodao 12.

Među centrima koji se dovode u vezu sa Zvezdom su Greg Monro i Matijas Lesor, mada posljednje informacije govore da su pregovori sa Lesorom stali.

Crvena zvezda: Popović, Lazarević 2, Uskoković 2, Davidovac 5, Mitrović 2, Gušić, Kalinić 12, Holins 20, Simonović, Ivanović 17 (6as), Vajt 8, Kuzmić 8, Cirbes 6.

Mega: Smit 8 (10as), Jović 11, Kočović 1, Kazalon 4, Đurišić 2, Ružentsov, Cerovina 9, Simanić 17, Vujić 2, Rudan, Matković 15, Balčerovski 8.

(MONDO)