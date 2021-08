Poslije Partizana i Zvezda objavila budžet! Čović otkrio sve: Mi smo transparentni, o mojoj kandidaturi odlučiće ljekari

Nebojša Čović je pričao o raznim temama, a jedna od tih bile su i finansije

Izvor: MN PRESS

Početak sezone se bliži, a timovi se polako kompletiraju. I Crvena zvezda i Partizan traže pojačanje na poziciji centra.

Postoji dosta spekulacija, a dok se to čeka oba tima su izašla u javnost sa budžetima. Poslije Ostoje Mijailovića je to učinio i Nebojša Čović.

"Iznosim podatak, jer Zvezda mora da bude narodni klub, jasna i transparentna. Bruto budžet će biti oko pet miliona i 100 hiljada evra. U tom bruto budžetu je i plaćanje stanova, menadžerska provizija, obezbjeđivanje automobila. Postoje ugovori o radu kojima ste po zakonu u sportu u obavezi da imate", rekao je Čović prilikom gostovanja na "Prva TV".

Otkrio je još neke finansijske detalje.

"Dugujemo oko 30 miliona dinara za PDV, ali je to posljedica korona udara. Cifre koje su se vrtjele po medijima nisu tačne. Njima je pridruženo ono što je bila bivša Zvezda, što je riješeno UPPR-om 2015. godine. Ostaje nam još da sa Poreskom upravom sravnimo račun. Ne mogu oni da budu iznad sudskog pravosudnog rješenja."

Pandemija je napravila velike probleme u funkcionisanju kluba.

"Imali smo jednu od najtežih sezona od kada sam u klubu. Prvenstveno zbog korone. Dogodile su nam se najveće radosti i razočaranja. Došlo je do velikih deficita. Planirano je bilo 250.000 evra za putovanja u Evroligi. Potrošli smo 750.000, deficit 500.000 evra. Planirali smo budžet milion i 750.000 od karata, prihodovali nepunih 50.000, ogroman deficit. Kada se sabere izađe oko tri miliona. Osvojili smo Kup, ABA ligu, domaću ligu i mislim da će to biti poštovano i cijenjeno. Zato sada pozivam navijače da kupe karte, vodili smo računa da sezonske budu primjerene trenutnim mogućnostima."

Upitan je i hoće li ostati predsjednik Crvene zvezde, tačnije hoće li se opet kandidovati.

"Moje zdravstveno stanje će donijeti odluku, imao sam koronu i nisam u tako dobroj formi za tako odgovoran posao kakav je voditi Zvezdu. Nisam neodgovoran, tu mora da bude konkretan posao iza kog stoje rezultati. Odluku će donijeti doktori. Biće to do sredine septembra, do 20. septembra. Klub funkcioniše, tu su ljudi koji rade i trude se. U junu sam proslavio 52 godine boravka u košarci i nikada nije bilo gore kao prošle sezone", zaključio je Čović.