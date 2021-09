Željkov Partizan do velikog preokreta bez trojice! Crno-bijeli nadoknadili -15, presudila jedna odluka Obradovića

Košarkaši Partizana trijumfovali u novom pripremnom meču

Izvor: YOUTUBE/SCREENSHOT/TV PARTIZAN

Nastavljene su pripremne utakmice košarkaša Partizana pod komandnom palicom Željka Obraodvića.

U dosadašnjim mečevima su savladali Zlatibor, pa su na turniru u Opatiji izgubili od Cibone, pa dobili Cedevita Olimpiju. Danas su u Kragujevcu savladali Radnički - 65:79 (10:9, 23:11, 15:34, 25:17).

Trofejni stručnjak u ovom meču nije računao na trojicu stranaca - Kevina Pantera, Rodionsa Kuruksa i Zeka Lideja zbog lakših povreda i poštede.

Od početka je meč bio veoma neizvjestan, Raško Katić, bivši igrač "vječitih", pravio je najveće probleme nekadašnjem timu. Domaći tim se bolje snašao u prvom poluvremenu, koristio je svoje prednosti, prije svega u reketu i na pauzu otišao sa vođstvom (33:20).

Po povratku na teren je Radnički stekao maksimalnih "+15" (37:22), ali je tada Obradović donio odluku da igra bez centra. Odlučio se za nižu petorku u kojoj su bili: Madar, Avramović, Glas, Dangubić i Zagorac. To je dalo rezultat.

Avramović je serijom od pet poena pokrenuo ekipu, prednost se polako "topila", a u smiraj trećeg kvartala su crno-bijeli stigli i do vođstva (48:54). Nisu prednost ispuštali do kraja, već su je dodatno uvećali i došli do trijumfa.

Obradovićev tim sada čeka put u Istanbul gde će učestvovati još Fenerbahče, Uniks i Monako sa kim crno-bijeli igraju u polufinalu.