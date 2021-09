Partizan skup tim? To me ne zanima, došli smo po trofeje! Avramović pun optimizma: Još kad se vrati Kevin Panter...

Aleksa Avramović govorio je o prvim nedjeljama u Partizanu.

Izvor: MN PRESS

Iza košarkaša Partizana su tri pripremne utakmice u kojima su ostvarili dvije pobjede, a već u utorak ih očekuje duel sa Radničkim, pa put na turnir u Istanbulu gdje će za rivale imati Monako, Uniks i Fenerbahče.

Za sada je utisak navijača vrlo dobar. Ekipa koju je "skockao" najbolji evropski trener Željko Obradović još ne diše kao jedan, ali rano je očekivati tako nešto posle tako kratkog perioda zajedno. Stiglo je osam novih pojačanja, a često se u javnosti može čuti i da je ovo "vrlo skup" tim Partizana što je upitan da prokomentariše i Aleksa Avramović.

"Skup tim ili ne, iskreno to me ne zanima", kazao je srpski reprezentativac koji je stigao ovog ljeta iz Španije.

"Mi smo tu zbog zajedničkog cilja i trofeja. Gradimo svoj mentalitet i naš fokus je na svakodnevnom napredovanju. Nadam se da će publika to da prepozna i da će nas bodriti do ostvarivanja zajedničkih ciljeva", naveo je Avramović u razgovoru za klupsku televiziju.

U oceni dosadašnjeg dijela priprema rekao je da je "generalno zadovoljan" i da mu se sviđa što je ekipa poslije neočekivanog poraza od Cibone pokazala pravu reakciju protiv Cedevite Olimpije i kao trećeplasirana završila turnir u Opatiji.

"Odigrali smo stvarno čvrsto, igrali smo pravu timsku košarku i to je dovelo do ubjedljive pobjede. Protiv Cibone nismo radili neke stvari koje smo prolazili na treninzima. Prije svega mislim na defanzivne zadatke", kazao je Avramović i potom se osvrnuo i na rad kod Željka Obradovića.

"Kod Željka moraš da budeš maksimalno fokusiran.To je nešto na čemu on insistira. Ne smije da se pogriješi dva puta. Kada se po drugi put ponovi greška tada je malo nezgodno.Sve to radi da bismo napredovali i da bi tim bolje izgledao. Idemo u dobrom pravcu, još kada se vrati Kevin, koji je paklen igrač, neće biti problema", poručio je Avramović i dodao da mu je jasno da navijači traže da se pobjeđuje u svakoj utakmici.

Obećava da će ciječi tim dati sve od sebe, a ako izgube - pružiće mu ruku.

"Ako imamo pravi pristup i energiju mislim da nema mnogo rivala koji mogu da nas pobijede. Imamo još 20 dana do prve zvanične utakmice protiv Zadra, tu su i dva jaka turnira u Istanbulu i Atini da sagledamo šta smo uradili u proteklih mjesec dana. Imamo dobar tim, gladni smo i to mi se sviđa", kazao je Avramović i zaključio:

"Nema sujetnih, svi smo došli u Partizan željni uspjeha i osvajanja trofeja".