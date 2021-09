Javio se! Povrijedio asa Zvezde pa otkrio - doživio sam traumu: Vajt morao na operaciju, a on priznao šta mu je rekao!

Košarkaš Panatinaikosa Okaro Vajt bio je dio duela nakon kojeg je njegov prezimenjak Eron Vajt doživio tešku povredu.

Izvor: Profimedia, RTS/Prinscreen

Crvena zvezda je u srijedu i zvanično predstavila Maika Cirbesa kao njihovo novo pojačanje, ali u klubu i dalje svi žale zbog teške povrede Erona Vajta.

Američki košarkaš doživio je težak pad na meču protiv Panatinaikosa zbog čega je morao da bude operisan, a sada se o tome oglasio i Okaro Vajt, igrač sa kojim je Zvezdin košarkaš bio u duelu neposredno prije povrede.

Vajt će zbog povrede morati da odsustvuje nekoliko mjeseci sa terena, a sada je o svemu progovorio i njegov prezimenjak iz redova Panatinaikosa.

Okaro Vajt je pogurao Zvezdinog Erona Vajta sa leđa, ovaj je pao sa puklom arkadom i slomljenom rukom.

"Bilo mi je loše zbog povrede Erona Vajta", počeo je Okaro u razgovoru za "SDNA".

"Da, razgovarali smo. Dobri smo jedan sa drugim. On je imao uspješnu operaciju. Pričali smo o njegovoj povredi, on je takođe vidio snimak povrede. Mislim da svi koji su vidjeli snimak shvataju da to nije nešto što sam uradio namjerno. Nisam znao šta se desilo dok nisam pogledao iza sebe", objasnio je.

"Bilo je to traumatično iskustvo kada sam se okrenuo i vidio koliko je Vajt loše", zaključio je Okaro Vajt za grčki "SDNA".

