Igokea sutra gostuje "panterima", Bajić poručuje: Da dobre treninge iz ove nedjelje prenesemo na teren!

"Igosi" će u drugoj rundi ABA lige gostovati FMP-u

Izvor: KK Igokea

Košarkaši Igokee sutra će, od 20.00 časova, u drugom kolu ABA lige gostovati u Železniku ekipi FMP-a.

Vjeruju u aleksandrovačkom taboru da mogu da stignu do drugog trijumfa u isto toliko kola – što im je za rukom pošlo samo dva puta u dosadašnjih 11 sezona, koliko se Igokea takmiči u jadranskoj eliti.

"Odigrao sam sa njima jednu pripremnu utakmicu u Mađarskoj i stekao utisak da moj kolega radi dobar posao. Napravio je dobru selekciju i imaju dobar tim. Vidjelo se na utakmici protiv Budućnosti da igraju jako dobru košarku, pogotovo čvrsto u odbrani, a napadački je to uređeno dosta sistemski i zna se ko šta radi. Bitno je da nemamo toliko problema koje smo imali pred utakmicu sa Borcem zbog bolesti nekigh igrača. Đorđević je sedam dana bio van trenažnog procesa što se osjetilo na utakmici protiv Borca, još malo to vuče, Radanov takođe, ostali su zdravi i sigurno će konkurisati u većem kapacitetu nego što je to bilo na utakmici sa Borcem. Ja ne bih bio ja da ne vjerujem u ovaj tim i da nisam pun samopouzdanja, tako i putujem u Beograd. Pokušaćemo da ovu sedmicu u kojoj smo dobro trenirali prenesemo na najbolji način na teren protiv FMP-a. Moramo da budemo fokusirani, pogotovo kada je odbrana u pitanju, i da držimo visok nivo da nam se ne desi kao utakmica protiv Borca, te da napadački budemo puno raspoloženiji", rekao je trener Igokee Dragan Bajić u najavi utakmice sa "panterima".

ABA LIGA – 2. kolo

Split – Partizan u toku

Petak:

Studentski centar – Zadar

FMP – Igokea (20.00)

Subota:

Krka – Mornar (17.00)

Nedjelja:

Borac – Olimpija (17.00)

Ponedjeljak:

Cibona – Mega (18.00)

Crvena zvezda – Budućnost (21.00)