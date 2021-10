Obradović odbio Rusiju zbog Zvezde! Nudili mu mjesto selektora, ali nije htio da prihvati zbog jednog razloga

Saša Obradović je odbio mjesto selektora košarkaša Rusije zbog novca.

Izvor: MN PRESS

Stigao je Saša Obradović u Crvenu zvezdu u junu prošle godine. Potpisao je dvogodišnji ugovor sa klubom u kom je i igrao.

Međutim, poslije svega nekoliko mjeseci je došlo do raskida saradnje, vratio se Dejan Radonjić, a Obradović je ubrzo poslije togapodnio tužbu i dobio je spor.

Zvezda je morala da mu isplati novac, a sada su stigle nove informacije iz Rusije. Naime, srpski stručnjak je odbio poziciju selektora Rusije, jer bi tako izgubio pare koje je dobio na sudu od Zvezde.

"Obradović ne razmišlja o opciji preuzimanja nacionalnog tima Rusije. Razlog su uslovi raskida saradnje sa Zvezdom i novca koji je dobio, ne želi da se odrekne toga. Poznato je da je plata selektora u Rusiji 100.000 dolara. Takođe, očekuje se da Saša bude prisutan na utakmici VTB lige između Zenita i Astane", navodi portal "metaratings.ru" u tekstu.

Podsjetimo, nedavno je Nebojša Čović detaljno pričao o Obradoviću i svemu što se događalo

"Jedno od najvećih razočaranja prošle sezone mi je bila promjena trenera. Ne volim da pričam o tome, ali mi je nevjerovatno da legenda Zvezde naplati 645.000 evra za četiri mjeseca. Te priče o ljubavi u sportu, to je ljubav do posljednjeg evra u svom džepu. Svi koji to pričaju nisu iskreni i tačka", rekao je Čović.