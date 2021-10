Iz Partizana prešao u Zvezdu - i danas ga vrijeđaju! Amerikanac otvorio dušu: Morao sam, pričao sam sa Trinkijerijem...

Kori Volden je pričao o raznim temama, a glavna je bila promjena kluba u Srbiji i prelazak u Zvezdu iz Partizana.

Izvor: MN PRESS

Uzburkao je Kori Volden košarkašku javnost u Srbiji kada je donio odluku da iz Partizana pređe u Crvenu zvezdu prošle godine.

Takva odluka je iznervirala pristalice crno-bijelih koji mu još uvek nisu oprostili taj potez. Potvrdio je to i on sam.

U intervjuu za nemački "Abenzajtung" je otkrio da ga i danas osuđuju zbog toga.

"Na početku je bilo veoma teško, ali sam stvarno želio da igram u Evroligi i morao sam da donesem tako tešku odluku. Reakcije navijača su ponekad bile veoma teške. Doduše, rekao bih da sam svojim zalaganjem i igrama osvojio simpatije navijača Zvezde. Naravno da razumijem velike emocije, možda mi je pomoglo i to što nije bilo navijača u hali zbog korone. Na društvenim mrežama sam dobio mnogo loših komentara i uvreda. Čak i danas ih dobijam. Zbog toga sam djelimično deaktivirao naloge. Znao sam da me to čeka", rekao je Volden.

Sada je u Bajernu gdje će ponovo raditi sa Andreom Trinkijerijem i Ognjenom Jaramazom, a tu je i još jedan igrač koji voli Partizan - Vladimir Lučić.

"Razgovarao sam sa Jaramazom i Trinkijerijem o tom prelasku, sa Lučićem još uvijek nisam. Uspio sam da izbjegnem tu temu sa Vladom za sada."

Posebno mu je drago što će igrati sa Jaramazom.

"Drago mi je što sam ovdje. Nas dvojica smo se odlično slagali u Partizanu prije dvije godine na terenu. Kada smo zajedno teško je poentirati protiv nas, uz to smo veoma brzi u tranziciji, donosimo brze odluke i dobri smo poenteri."

Pričao je i o samoj odluci da dođe u Minhen iz Crvene zvezde.

"Želeo sam da igram evroligaškom timu koji se bori za plej-of. Takođe, bila je dobra šansa da ponovo sarađujem sa Trinkijerijem sa kojim sam radio u Partizanu. Klub je imao odličnu prošlu sezonu i ove je napravljen dobar i jak tim. Želeo sam da budem dio toga."

Bitan faktor u tome bio je trener Trinkijeri.

"Obojica smo takmičarski nastrojeni i želimo perfekciju. Ponekad sam previše kritički nastrojen prema sebi, ponekad sam tvrdoglav, ali me on razumije, jer obojica želimo isto. Njegova filozofija, mentalitet i stil košarke su sjajni za mene. Mogu da napredujem još više sa njim. Razlika u odnosu na Partizan? Možda je sada malo mirniji. Šalim se naravno."

Na kraju su ga pitali i da li bi tako nešto ponovio i prešao u Albu.

"Ne, ne. Radije bih da pobedim Albu sa Bajernom i vratim trofeje u Minhen", nasmejao se Volden.