"Mekani, bez energije!" Radonjić oštar nakon poraza: Imamo problema sa igračima na terenu, znamo kako treba da se igra!

Trener Crvene zvezde bio je nezadovoljan, kako napadačkim, tako i defanzivnim dijelom igre svog tima.

Izvor: YouTube/Printscreen/BC Igokea

Crvena zvezda poražena je u Laktašima od Igokee, a poslije meča trener Dejan Radonjić bio je izuzetno nezadovoljan onim što je vidio na terenu.

On je istakao da je njegov tim bio bez energije i da je igrao sa mnogo grešaka, a da je protivnička ekipa to znala da iskoristi.

"Bili smo jako mekani bez energije, sa slabom koncentracijom, sa dosta grešaka. Ekipa Igokee je to znala da koristi. Pravila prednost, gradila igru. Nismo uspijevali da u tom prvom dijelu dođemo do one igre koja zahtijeva da bude prisutna u ovakvom meču. Napadački takođe bez ijednog slobodnog bacanja u prvom dijelu, 10/0 za tri. Odreagovali smo u drugom dijelu, uspijevali da priđemo na nekoliko poena i loptu zaostatka ali to nije bilo dovoljno da uđemo u neizvjesnu završnicu i slavimo večeras", istakao je on.

Šef struke Crvene zvezde se potom osvrnuo na jako težak raspored koji očekuje njegov tim u narednom periodu.

"Naravno da treba da dobro izanaliziramo meč i izvučemo pouke iz ove utakmice. Danas je nedjelja, mi do sljedeće nedjelje imamo već tri meča. U srijedu Žalgiris, pa u petak Moskva, put za Moskvu. Uz sve one probleme o kojima sam pričao treba se spremiti za iskušenja koja slijede u narednom periodu", dodao je on.

Upitan je i da li ga je nečim iznenadio trener Igokee Dragan Bajić, ali Radonjić se opet osvrnuo prije svega na igru svoje ekipe i ono na šta ima zamjerke. .

"Naravno imali smo teške utakmice, imali smo problema sa igračima, imamo i dalje problema sa igračima koji su tu i dalje na terenu, a koji nisu u dobrom stanju. Tako da kad se sve sabere i oduzme mislim da je Igokea igrala dobro, a mi moramo da budemo svjesni da je način na koji treba da igramo nešto ono što smo pokazali u nekoliko mečeva i u jednom dijelu ove utakmice", zaključio je Radonjić.

