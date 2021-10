Realno bi bilo da je mnogo gore: Radonjić o problemima koji i dalje traju - evo kada će imati kompletniji tim

Crvena zvezda pobijedila je Žalgiris, a trener Dejan Radonjić osvrnuo se na sve što njegova ekipa prolazi.

Izvor: MNPRESS

Crvena zvezda ostvarila je drugu evroligašku pobjeduna "radonjićevski" način - čvrstom odbranom i uz punu koncentraciju od početka do kraja.

Poslije utakmice koju je njegov tim prelomio u drugom dijelu, Dejan Radonjić rekao je da crveno-bijeli nisu odigrali "tvrdo" do poluvremena zbog glatkog poraza u Laktašima tokom vikenda, kao ni zbog povratka u Štark arenu poslije 19 mjeseci.

Razlog za to bio je na drugoj strani terena - u dobrom protivniku.

"Uopšte nije sve to uticalo, ni Laktaši, ni to što smo došli u ovu halu. Igrali smo poluvrijeme protiv dobrog protivnika, koji je odigrao jako dobro, posebno u odbrani i bilo je potrebno da izađemo sa ekstra trudom i da držimo konstantnu odbranu, a da napadački uradimo neke stvari koje nismo u prvom dijelu. Ne zato što smo bili loši u Laktašima, već zato što je i protivnik večeras bio jako dobar", rekao je Radonjić na konferenciji za novinare.

Trener Zvezde govorio je i o problemiima i zbog kojih večeras nisu igrali Maik Cirbes, Branko Lazić i Eron Vajt.

"Bez ikakve dileme, količina problema i vrijeme koje je proteklo nas je opteretilo i dovelo u dileme pred početak kako ćemo da izgledamo, što je potpuno jasno", rekao je on.

"Pripremati se za sezonu bez ijednog zajedničkog treninga, testa, zajedničke utakmice, dobre, loše, izgubljene... Ući poslije svega u ovako težak raspored je veoma izazovno, a moglo je da bude i mnogo gore od toga, što bi bilo možda i realno. Ovako mislim da smo iz svih tih situacija izašli na što bolji način, ostvarili smo dve pobjede od tri u Evroligi, pobedili derbi protiv Budućnosti uz evidentne probleme, uz igrače koji još nisu u statusu kakav bismo htjeli... Kompleksna situacija koja i dalje traje", dodao je on.

Za kraj Radonjić je rekao dobre vijesti.

"Maik Cirbes je negativan, tako da očekujemo sutra i da ode na test opterećenja, da vidimo kako stoje stvari. Sve dosadašnje analize su dobre, možda bi mogao da počne da trenira, ipak je pauza bila skoro 14 dana strogog mirovanja, treba vidjeti koliko će mu biti vremena potrebno. Što se tiče Lazića, očekujem da bi sljedeće sedmice mogao da se uključi u neki rad sa prvim timom".

Takođe, Radonjić je bio upitan i za današnju izjavu Nikole Kalinića kojom je pojasnio svoj stav o Kosovu - koliko je to uticalo na njegov performans?

"Ne bih komentarisao sve to što je bilo, to je završeno i to je to", dodao je Radonjić.