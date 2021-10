Miško progovorio o Jokiću i odbijanju Srbije: Pričao Hrvatima - Ljudi ne žele to da shvate, nije bilo realno!

Uticajni košarkaški menadžer je dao opširan intervju za hrvatske medije.

Mnogo je bure u Srbiji prošlog ljeta izazvala odluka Nikole Jokića da ne bude dio reprezentacije, kada je MVP NBA lige odlučio da uzme preko potrebni predah poslije naporne sezone.

Trpio je Jokić tada mnogo kritika, a sada je ponovo u njegovu odbranu stao njegov menadžer Miško Ražnatović.

On je u intervjuu za hrvatski "Večernji list" govorio o brojnim hrvatskim košarkašima koje zastupa, ali i o najkorisnijem igraču NBA lige.

"Ovo ljeto nije bilo moguće, a ljudi to ne žele da shvate", počeo je Ražnatović.

"Zbog vrlo kasnog kraja prošle sezone, Nikola je odigrao preko 110 utakmica, po 40 minuta, sa loptom u ruci. Pored toga mu se rodilo i dijete. Mnogo toga se skupilo, i svako ko želi da bude realan prihvatiće da je čovjek imao objektivne razloge."

Osim reprezentacije Srbije, Ražnatović se dotakao i Hrvatske, u kojoj je mnogo igrača koji sa njim sarađuju.

"To što ja zastupam većinu igrača hrvatske reprezentacije, baš kao i njemačke i srpske, kao i dobar dio francuske i ukrajinske, to ne znači ništa. Uostalom, ja imam sjajnu saradnju s hrvatskim selektorom Mršićem još iz vremena kada je radio u klubovima, i ja se radujem uspjehu Hrvatske jer to je onda i uspjeh mojih igrača."

Ražnatović je istakao i da mu je žao što Hrvatska nije učestvovala na Olimpijskim igrama, a naglasio je i da nikada nije uticao na izbor svojih igrača kada je u pitanju nastup za reprezentaciju.

"Ja nikad u tom smislu nisam uticao. To ne radim i nikad nisam. Ljudi oko mene znaju da sam ja mnogo napora uložio da svi oni igraju za reprezentacije u svojim zemljama", rekao je Ražnatović.