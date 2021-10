Nikola Jokić i Srbija, u čemu je problem? Amerikanac došao u Beograd i shvatio - komplikovano je!

Na dan početka nove NBA sezone, novinar uglednog američkog medija posvetio je veliku pažnju odnosu Nikole Jokića prema reprezentaciji, ali i ovdašnjih ljubitelja košarke prema njemu.

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić je u manje od 10 dana ovog ljeta prešao put od idola nacije, koja je slavila njegovu MVP titulu, do jednog od omraženih sportista, jer je odbio da obuče dres "orlova" i da bude njihov vođa na Olimpijskim igrama - na koje nisu ni stigli.

Nikola se tada vratio iz Kolorada u svoj Sombor, ćutao, jahao konje, i dalje ćutao i vratio se u Ameriku, gdje je postao otac i ove nedjelje počinje svoju sedmu NBA sezonu. Sa druge strane, o njegovom neodazivanju se, logično, ne priča kao ljetos, kao što se sve manje osvrćemo i ka porazu Srbije od Italije u "Pioniru" pod Igorom Kokoškovim, koji je potom napustio klubu "A" tima Srbije.

Američki novinar srpskog porijekla Jovan Buha posjetio je zemlju svog oca tim povodom i napisao za portal "Atletik" priču o očigledno komplikovanom odnosu najboljeg srpskog i svjetskog košarkaša sa reprezentacijom.

Jokić je ljubazno odbio da razgovara sa njim o tome, ali su svi sagovornici poslali istu poruku - Nikola, čekamo te nazad u dresu Srbije.

"Jokić predstavlja sve što Srbija voli kod svojih košarkaša. On je skroman, igra igru 'na pravi način', nema društvene mreže, nije 'kao isklesan'"... "On je simbol Srbije", rekli su beogradski domaćini američkom novinaru.

Buha je zaključio da upravo to odbija Nikolu.

"On je drugi najpopularniji srpski sportista. Jedino je Novak Đoković popularniji od njega u zemlji koja je peta najviša nacija na svijetu i u kojoj ipak košarka ima status religije, a ne tenis", zaključio je autor.

Bogdan Bogdanović, NBA as za koga se podrazumijeva da je uvijek tu za reprezentaciju, dao je svoje viđenje situacije.

"JOKIĆU, ČEKAMO TE"

Izvor: MN PRESS

"Kao igrač, nikad nikoga ne okrivljujem zato što ne igra. Shvatam u kakvoj je situaciji, jer smo pod velikim pritiskom da igramo za svoju zemlju. To je njegova odluka. Ima svoje razloge zašto nije igrao, ali zna da ćemo uvijek htjeti da bude sa nama, kao i da će u zemlji uvijek postojati želja da on igra. On je takav tip igrača", rekao je Bogdan za "Atletik"

"Ponekad ne znate šta neko osjeća o takvoj vrsti pritiska, jer ne znate gdje su mu misli, kakvo je njegovo mentalno zdravlje i kako se osjeća fizički. Svako je u drugačijim okolnostima. Razumijem njegovu odluku. Bilo je teško za njega, naravno, bilo je teško i svima da to prihvate, ali tako je - kako je. Idemo dalje. Nadam se da će igrati sljedeći put", dodao je on.

Autor teksta podsjeća da nijedan igrač nije odigrao više minuta u posljednje dvije sezone od Jokića. U sezoni 2020/21 Nikola je odigrao svaku od 72 utakmice, "vukao" ekipu koja je u završnici ostala sa njim kao jedinim liderom, jer je Džamal Marej doživio tešku povredu.

Stav o ovom pitanju rekao je i Dejan Milojević, Jokićev bivši trener u Megi koji je sada u Golden Stejtu.

"AMERIKANCI SU IGRALI, ALI RAZUMIJEM NIKOLU"

Izvor: MN PRESS

"Svaka osoba najbolje zna za sebe šta hoće da uradi. Ne znamo kako se Nikola osjećao. Uvijek možete da napravite neka poređenja. Da, neki igrači iz NBA lige su igrali na Olimpijskim igrama, čak i oni koji su igrali u finalu, ali on nije. Ipak, za mene to nije za poređenje, jer ne znate kako se osjećao. I zaista vjerujem da bi igrao da je osjetio da može da igra. Međutim, nije osjetio da može i to je bila njegova odluka i to razumijem."

Američki autor ističe da je Jokić od svoje "eksplozije" u Megi propustio više velikih takmičenja sa reprezentacijom nego što je igrao. Sve je počelo 2015, kada je bio na Ljetnjoj ligi sa Denverom u toku Evropskog prvenstva.

"Tada niko nije mario za to, jer niko nije znao ko je on. Međutim, osjetio je tu reakciju 2017. i tada je prosto prestao da govori za srpske medije. Plašio se da će njegove riječi biti pogrešno protumačene i da će mu to stvarati veće probleme, pa je jednostavno prestao. Tako da niko uopšte ne očekuje od njega da govori o ovome", rekao je Miroslav Ćuk, jedan od koautora srpskog podkasta o Denveru.

Američki autor srpskog porijekla zaključuje da Srbija ima izražen nacionalni ponos u kojem su potrebe zemlje izraženije od individualnih.

"Taj mentalitet je u suštoj suprotnosti sa američkom kulturom, koja je individualistička i često postoji dodatni pritisak na srpske igrače, kao i na druge inostrane igrače, da igraju za svoje reprezentacije", navedeno je.

Uz konstataciju da Amerika ima bazu od 40 i više najboljih košarkaša na svijetu, među kojima bira ko će u nacionalni tim, druge zemlje se oslanjaju na nastupe svojih najboljih, da bi bili konkurentni.

Šta dalje?

Jokić je odavno prestao da govori za srpske medije (osim kad je na to "primoran" u sklopu profesionalnih obaveza prema svom timu) i pretpostavka je da se to neće skoro promijeniti. On je krenuo dalje, kao što je i razočaravajuće ljeto reprezentacije takođe sve manje tema.

Da li će Nikoli biti oprošteno ako se odazove za učešće na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine? I da li postoji šansa da Srbija bilo kad ima na okupu zaista najjači tim?

Evo šta o tome kaže Vlade Divac.

"LJUDI NE SHVATAJU NBA KOŠARKU"

Vlade Divac - 3. 2. 1968.

Izvor: MN PRESS

"Ljudima u Srbiji su potrebne utakmice reprezentacije. Očigledno je da je za njega sve došlo u lošem trenutku, poslije sezone u kojoj je odigrao svaku utakmicu i prosječno provodio skoro 40 minuta na terenu. Bio je umoran, igrao je u plej-ofu i nije uspio da dođe u reprezentaciju. I očigledno, izgubili su u kvalifikacijama za Olimpijske igre, pa je i na njega pao dio kritika zbog toga. Međutim, podržavam ga veoma, jer ljudi ne shvataju NBA košarku. Teško je. Bilo bi veoma komplikovano za njegovo tijelo da je nastavio da igra tokom ljeta", rekao je Divac i prije svega stao u Nikolinu odbranu.

Na pitanje da li vjeruje da bi Srbija mogla da osvoji zlatnu medalju, Divac odgovara optimistično:

"Vjerujem. Definitivno, vjerujem. Ključno je to kako će da okupe sve momke. Ne volim ove kvalifikacione 'prozore', sistem u kojem se igraju olimpijske kvalifikacije i sve to što dolazi poslije duge NBA sezone. Uz koronu, raspored je potpuno poludio, pa je teško za igrače da uskaču u reprezentaciju i onda opet nazad u klupsku sezonu. Tako da je potreban mali razmak, da bi odmorili tijelo. Ako nađu način da to urade u budućnosti i ako nastave da dovode sve te momke da igraju za reprezentaciju, Srbija bi definitivno mogla da osvoji zlato, uz Ameriku, Argentinu i još nekoliko timova", dodao je Divac.