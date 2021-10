Petorica najboljih u ABA ligi -Tu je i "Kajri za vakcinisane": Miloš i Edin odabrali TOP 5 igrača u Mondo podkastu

Za nama je sjajno kolo regionalne lige, a Miloš Jovanović i Edin Avdić su u "Šestoj ličnoj"

Bio je ovo težak vikend za dvočlanu komisiju koja izglasava Šesta lična Petorku kola, ali neko mora da uradi i te poslove koje niko ne želi.

Svaka čast svima, ali, ovo je naš izbor...

Na pleju, ko drugi do Kajl Vinjales. Portorikanac iz Mičigena, nekadašnji student univerziteta Central Konektikat koji je prije Studentskog Centra imao zapažene angažmane u Tunisu, na Kipru, pa zatim i na Baltiku, "spržio" je Split sa čak 37 poena (9/11 za dva, 3/8 za tri, perfektnih 10/10 sa penala), a uz to je upisao i devet asistencija i tri skoka. Vinjales je sada već u nekoliko navrata pokazao svoju eksplozivnost, i čini se da ga čeka lijepa budućnost u ABA košarci – jer, kako Miloš ocjenjuje, na osnovu ovoga što je pokazao do sada, za njega će uvek biti mjesta na nekom od jadranskih rostera. Taj tip igrača koji ti garantuje 15 poena po meču je uvijek tražen...

Šutera će u ovoj niskoj petorci igrati bek FMP-a Brajs Džons. "Kajri za vakcinisane" ubacio je 27 poena (6/11 za 2, 1/2 za tri i 12/12 sa penala), uz sada već za sebe standardnih pet asistencija – Džons igra odličnu sezonu za tim iz Železnika, i već se sada "ukačio" sa Garetom Nevelsom i Markom Radonjićem – njih trojica funkcionišu odlično i svaki meč neko drugi iskoči. Džons je, notirajmo, čak 18 poena postigao u prvom poluvremenu, kada je njegov klub uletio u deficit i poteškoće u pronalaženju protivničkog obruča.

Nominalno krilna pozicija ide još jednom Amerikancu (i drugome iz Mičigena ove nedelje), Hanteru Hejlu, igraču čačanskog Borca. Hejl se predstavio kao odličan šuter u prvoj utakmici sezone protiv Igokee, da bi uslijedile nešto skromnije partije u drugom i trećem kolu. U četvrtom, međutim, Hanter je nošen podrškom domaće publike prosto eksplodirao – 26 poena, od čega šest trojki iz deset pokušaja, itekako su doprinijele pobjedi Čačana nad Megom. Hejl je imao i sedam skokova, četiri asistencije i tri ukradene, a jedina mrlja na ovoj partiji je sedam izgubljenih lopti koje smo ipak riješili da mu oprostimo. Valja pomenuti i da je veliki broj šuteva ovaj igrač pogodio is nekih potpuno nemogućih pozicija, što svakako donosi na atraktivnosti.

Krilnog centra ove nedelje igra Zek Ledej. Stameni Teksašanin (inače, jel’ već neko pričao o kuriozitetu da u Partizanu igraju lik iz Teksasa i lik koji se zove Dalas a nije iz Teksasa? Nije? Okej, nema veze...) upisao je sjajnu partiju, razorivši Cibonu i poenima (24, 7/13 za dva, 2/3 za tri, 4/6 penali), i skokom (pet komada), i dodavanjima (šest uspešnih asistencija)...sve to bez ijedne izgubljene lopte i sa indeksom korisnosti 36.

"Sada već možemo da pričamo o fantastičnom Ledeju", podvlači Edin. "Znali smo mi da je on dobar, ali ovo je bila ta utakmica u kojoj se on naljutio i odigrao izuzetno u svim utakakmicama. Da – baš se naljutio, bilo je i do protivnika, i do duela na njegovoj poziciji".

"Ledeja pratimo dugo. Imali smo i neke njegove prenose na koledžu, dok je igrao na univerzitetu Virdžinija Tek, zatim i u Olimpijakosu...uvijek smo pričali o njegovom šutu kao slabijem aspektu igre, ali šut mu je s godinama postao najjače oružje", dodaje Edin. "On je pokazao kvalitet igranjem za jake evroligaške klubove. To je to".

Čast regionalnih igrača odbranio je Jurij Macura, koji je uleteo na mjesto centra. Macura je protiv Zadra ostvario impresivni dabl-dabl sa 17 poena i 16 skokova, po osam u napadu i odbrani. Uživanje je bilo gledati ovog Krkinog igrača kako hvata lopte u napadu u maniru Dejana Tomaševića, a zatim poentira iz sigurnih pozicija. Macuri je ovo i poenterski i skakački rekord karijere – obratite pažnju ne samo na njega već i na ovu ekipu Krke, koja igra odličnu košarku.

Da spomenemo i ostale kandidate, koji su ispali u poslednjem sabiranju. Budućnost je ponudila Di Džej Silija (21 poen, 4 asistencije, 3 ukradene) i Vilija Rida (8/9 za dva, 18 poena i 6 skokova). Sjajan je bio i mladi Andrej Stavrov, koji je ubacio 20 poena u pobjedi Krke, a mogao se argument napraviti i za Nikolu Kalinića, koji je uprkos šuterskoj neefikasnosti za dva (0 od 10) pogodio neke jako bitne trojke i skokom i odbranom pokrenuo preokret svoje ekipe.

Dakle, da sumiramo, Petorka Kola za ovu nedjelju je:

PG Kajl Vinjales

SG Brajs Džons

SF Hanter Hejl

PF Zek Ledej

C Jurij Macura

Do sledeće nedjelje!