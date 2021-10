Šok u NBA - možda ne bude igrao četiri godine! NBA zvijezda napravila haos, vrijedi 140 miliona, a neće na teren!

Izjava generalnog menadžera je situaciju napravila bizarnijom nego što je bila.

Saga oko Bena Simonsa (25) se nastavlja i trenutno je on igrač o kome se najviše priča u NBA. Na žalost svih, pa vjerovatno i njega, sada nije postao tema zbog dobrih igara, već zato što neće da igra za Sikserse.

On se posvađao sa Filadelfijom i do skora nije razgovarao ni sa kim iz tima, a poslije čitave sage oko zahtjeva za trejd i cirkusa koji je napravio na treningu, generalni menadžer Siksersa Deril Mori je šokirao javnost svojom izjavom o cijeloj situaciji.

"Ljudi ne treba da se bave time, potrajaće. Mislićete da se šalim, ali to nije slučaj. Ovo možda potraje četiri godine. Situacija o kojoj pričamo se neće promijeniti. Mi smo trenutno u najboljem momentu Embidove karijere, tako da nam je potreban Ben Simons koji igra dobro", istakao je on i podsjetio na to da je Žoel Embid lider ekipe.

Filadelfija će nastaviti da čeka svoju uvrijeđenu zvijezdu na terenu, ali je pitanje kada će se on vratiti.

"Ovo bi moglo da potraje četiri godine. Nije dnevna stvar. Svakoga dana ćemo očekivati da se Ben Simons vrati ili da ga trejdujemo za igrača koji pravi razliku. Mi hoćemo da se on vrati sutra, ali ako drugačije odluči, to je njegov izbor", zaključio je Mori.

Simons ima još četiri godine ugovora sa Filom, a svake godine je plaćen više od 30 miliona dolara. Pitanje je da li je spreman da protraći sav taj novac, a vidjećemo da li je zbog toga u stanju i da žrtvuje svoju karijeru.