Mislio sam da će momci ranije da shvate: Jovanovićeva poruka liderima Mege - i dalje čekaju da neko drugi to uradi!

Trener beogradskog tima imao šta da poruči novim vođama svog tima poslije poraza u gradskom derbiju.

Izvor: YouTube/KK Mega Basket

U nedjeljnom "matine" terminu, FMP je u gradskom derbiju pobijedio Megu i potvrdio da je najprijatnije iznenađenje sezone.

Ekipa Nenada Stefanovića sjajno je prošla kroz težak raspored na startu sezone, vezavši čak četiri trijumfa u nizu, jer je prethodno savladala i Igokeu, Cedevitu Olimpiju i Mornar.

Nakon još jednog sjajnog nastupa Brajsa Džonsa (24 poena), lidera svog tima, trener "pantera" na konferenciji je rekao da su u Železniku imali "kadrovske" probleme u danima pred duel, ali da su uprkos tome ostvarili cilj.

"Generalno, zadovoljan sam danas, opet smo imali probleme tokom nedjelje. Kada ne odigramo dobro ne možemo da odigramo sjajno, ali danas je to bilo sasvim OK. Megi čestitam na dobroj partiji danas i želim im sreću u nastavku sezone. Poznajući Vladu, vjerujem da će on da sve to dobro izgura tokom sezone", rekao je mladi trener.

Sa druge strane, šef struke Mege Vladimir Jovanović podsjetio je na svoje riječi iz najave utakmice.

"Ono što sam rekao u najavi se i obistinilo. Pobijedila je ekipa koja može da nametne svoj kriterijum kontakta, što je FMP i uradio. Nismo se dobro snašli u većini slučajeva, na našoj napadačkoj polovini smo nedovoljno precizno ulazili u napade koje smo htjeli, a u odbrani smo imali problem po broju skokova, iako to statistika ne pokazuje, njihovi skokovi su bili daleko važniji nego naši".

Jovanović je komentarisao početak sezone i iz šire slike, objasnivši da novi lideri njegovog mladog tima još nisu potpuno preuzeli svoje uloge.

"Otprilike, činilo mi se da ćemo malo brže da prođemo taj period tranzicije, da momci koji su dobili, ponavljam, dobili nove, važne i glavne uloge, da će malo ranije da shvate. Po toj prvoj utakmici (protiv Studentskog centra) mi se učinilo, ali izgleda samo učinilo da je tako. Još očekuju da neko umjesto njih uradi ključne stvari da bi se utakmice dobijale. Sad nas očekuje serija težih utakmica i nadam se da ćemo iskoristiti period pred nama da pokušamo da budemo bolji, koliko god je to moguće".

FMP će u sljedećem kolu, naredne nedjelje, takođe igrati u matine terminu u svojoj hali protiv Zadra, dok će Mega gostovati Zvezdi.