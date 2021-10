Partizan demonstrirao silu, proradila još trojica: MONDO kolumna - crno-bijeli natenane napunili oružje

Kolumnista MONDA Miloš Jovanović osvrt na "jadransko" kolo počeo komentarom igre i učinka crno-bijelih.

Novi utorak, novi termometar! Osim...što je prošli bio u ponedjeljak. Ali razumijemo se. Na prvom mjestu nema promjene, jer Partizan i dalje nema poraz. Ali ima li gibanja u "višim" segmentima, i šta se zbiva na dnu skale? Da vidimo...

PARTIZAN (5-0, prošle nedjelje 1)

Po prvi put ove sezone, Partizan je u potpunosti demonstrirao silu i ostavio Krku na svega 45 poena, uz ukupni indeks 6. Možda Krka i nije reper, neki će reći, ali obratite pažnju kako crno-bijeli znalački koriste ovaj "lakši" dio rasporeda ne bi li natenane uigrali svoje raznovrsno naoružanje. Ovo kolo "proradili" su Madar, Kurucs i Panter, Glas i Koprivica su nagovijestili lijepe stvari, a odmorili Ledej, Smailagić i Mur. Što se odbrane tiče, tu izgleda već svi rade...

BUDUĆNOST (4-1, prošle nedjelje 3.)

Podgoričani polako, ali vrlo sigurno, podižu formu i počinju da liče na onu od jednih arhiklasičnih Džikićevih borbenih jedinica koje su tvrde i beskompromisne. Evropski brejk u Ulmu potvrđen je važnom pobjedom u Ljubljani, koja je došla poslije prave triler završnice i jednog majstorskog poteza Di Džeja Silija. Ostalo je samo još da svoju šutersku formu pronađu Edin Atić i Vladimir Micov – potonji je sada pao na neke od najgorih procenata u svojoj bogatoj i uspješnoj karijeri (svega 18,8 odsto za tri).

CRVENA ZVEZDA (4-1, prošle nedjelje 2)

Zvezdina nedjelja je išla po planu sve do petka u rano popodne, kada su počeli da stižu izvještaji da Nikola Ivanović vjerovatno neće nastupiti protiv Albe. Bez svog "džokera" na poziciji razigravača, crveno-bijeli nisu uspjeli da pobijede njemačku ekipu, a dosta su se pomučili i u Baru protiv Mornara. Ipak, ima Dejan Radonjić i ovde čemu da se raduje – Ognjen Dobrić je pronašao šutersku formu, Aleksa Uskoković je uskočio sa nekim bitnim poenima kad se lomilo, a sada već možemo i naglas početi da pričamo o velikom povratku Ognjena Kuzmića. Raduju i prvi minuti oporavljenog Majka Cirbesa.

FMP (4-1, prošle nedjelje 4)

Nastavlja se start sezone iz snova za ekipu iz predgrađa. "Panteri" su upisali još jednu pobjedu na gostovanju – ovaj put pobijeđena je Mega, a ponovo su vrhunske partije pružili Brajs Džons i Garet Nevels. Nevels, koji doprinosi poenima, ali i prisustvom u skoku i u odbrani, je pogotovo lijepo iznenađenje – pomenimo ovdje i Izundua i Tasića koji kontrolišu rekete u napadu i odbrani. Ako bi se nagrada za trenera sezone dodijelila poslije petog kola, Nenad Stefanović bi sigurno bio jak kandidat.

SC DERBI (3-2, prošle nedjelje 7)

Kajl Vinjales se ne šali. Nakon poenterske eksplozije na Gripama uslijedio je i novi rafal, ovaj put u Podgorici protiv Cibone – trideset i dva poena, uz pet asistencija, izbacile su mičigenskog Portorikanca u sam vrh liste jadranskih strijelaca. Derbi je već u samom startu profilisao neku standardnu ekipu "dežurnih" krivaca preko kojih će pokušati da izbori opstanak – Vinjales, Megi, Kamenjaš – i za sada im dobro ide. Pratimo i Borisa Tišmu, koji za sada šuterski ne doprinosi kako umije (2 od 14 za tri u sezoni).

IGOKEA (3-2, prošle nedjelje 10)

Igosi su na najbolji način iskoristili nedjelju pauze u Ligi šampiona – poraz protiv Budućnosti je arhiviran, a ligaška pozicija u ABA učvršćena pobjedom nad Splitom. Svih dvanaest igrača trenera Bajića se upisalo u strijelce, pogađalo se raznovrsno i za dva i za tri, ali ova pobjeda je ipak prije svega timska – čak 42 skoka, 27 asistencija i devet ukradenih lopti dovoljno govore o tome. Raduje i dobar učinak Dalibora Ilića, koji je ponovo dvocifren poslije prvog kola.

ZADAR (1-4, prošle nedjelje 14)

Šok terapija u vidu smjene trenera Perinčića urodila je plodom, makar na kratko. "VD" Srđan Helbih je vodio Zadrane do prve ovosezonske pobjede, i to kakve – u dvorani koja nosi ime po jednom od najvećih jugoslovenskih košarkaša svih vremena poražen je Borac, svjež od one šuterske eksplozije kraj Morave. Proradio je veteran Karter sa 18 poena i 8 skokova, a izdvajamo ovdje i "bludnog sina" Pavla Marčinkovića koji je upisao skromna dva poena, ali je ukrao čak šest lopti. Novi trener je inače Vladimir Anzulović, i on će voditi ekipu od sljedećeg kola.

CIBONA (3-2, prošle nedjelje 8)

Da li su Cibosi udarili u zid? Poraz od Partizana je bio očekivan, ali treću utakmicu za redom „Vukovi“ ne liče na sebe, ili makar na ono što su prikazali u prvim kolima. Roko Prkačin je upisao „nulu“, Nejt Rivers po prvi put ostao bez blokade – kao svijetla tačka pojavio se Mateo Drežnjak koji je pogodio pola Ciboninih trojki i skorerski koliko-toliko uspio da isparira Vinjalesu. Cibona, međutim, i dalje dobro skače, i dalje dobro kruži lopta, samo četrnaest izgubljenih je previše.

CEDEVITA OLIMPIJA (2-3, prošle nedjelje 9)

Čudna nedjelja za slovenačku ekipu. Prvo su otišli tamo gdje i Real i Barselona sa mukom pobjeđuju (Gran Kanarija), i uzeli cijeli plijen. Dobru formu iz Evrope, međutim, nisu prenijeli na Jadran gdje im je bodove odnela inspirisana Budućnost. Nakon dvije odlične uzastopne partije (27 poena Granki, 26 Budućnosti, uz ukupno 11 trojki), čini se da je „slučaj Pulen“ stavljen u fioku. Sada se već postavlja ono staro pitanje iz vesterna – da li je Ljubljana dovoljno velik grad za dvojicu opasnih revolveraša, tj. Pulena i Markusa Kina? Rasplet slijedi (ili ne).

MEGA (2-3, prošle nedjelje 10)

"Mlados’ ludos’", kaže naš narod – tako nekako možemo i opisati Megu, koja drugi vikend za redom ulazi u veliki zaostatak, zatim ga stiže, i na kraju ne uspijeva da odgovori dovoljno kvalitetno kako bi pobijedila. Boriša Simanić je konačno počeo da štedi odbrane ("tek" jedna trojka iz četiri pokušaja), ali niko iz Mege nije bio dovoljno raspoložen da zaustavi Brajsa Džonsa koji je pravio rusvaj u gotovo svakom posjedu, i razloge poraza treba prije svega tražiti tu. Dobru partiju pružio je Nikola Jović, koji je opet dobio "produžene" minute, pa je to nekakva utjeha za Vladu Jovanovića čiji su momci sada ispod crte od 55 odsto.

BORAC (2-3, prošle nedjelje 11)

Dosta grubo prizemljenje za Čačane nakon onakve utakmice protiv Mege uslijedilo je na obali jadranskog mora, gdje je „vaskrsli“ Zadar baš protiv njih udario svoju prvu recku. Hanter Hejl je opet ispogađao svoje (23 poena, 4 trojke), ali pokretačka snaga Borca su njegovi visoki igrači, a njihovog učinka gotovo da nije bilo – Pecarski, Marinković i Lešić postigli su svega petnaest poena, uz šut iz igre 5/18.

KRKA (2-3, prošle nedjelje 12)

Nakon debakla u Beogradu, prošlonedjeljni hvalospjevi čine se dalekim kao trofej Evročelendža. Krka je protiv Partizana upisala treći najgori košgeterski učinak u istoriji ABA (koga zanima, "šampion" ove kategorije je Široki Brijeg sa 43 poena), i postavila jedan interesantan rekord – postali su prva ekipa u dvadeset godina jadranske košarke koja je završila neku utakmicu bez dvocifrenog poentera u sastavu. Ruku na srce, sumnjam da će Roka i drugare ovo potresti – oni guraju dalje po svome, i čekaju novu mušteriju "Štukelju"...

MORNAR (0-5, prošle nedjelje 13)

Hajdemo prvo one dobre stvari – Mornar je dugo bio u ovoj utakmici, i uspijevao da isparira Zvezdi makar poenterski. Međutim, četrnaest minuta Vila Mozlija nisu bili dovoljni da se koriguje katastrofalni skok u odbrani, pa je Zvezda pokupila čak 47 odsto svih lopti pod obručem Barana. Ako se pitate kako se gube utakmice u kojima šutirate 50% za 2 i 40% za 3, pa, evo ovako. Kad će Mornar pobijediti, dobro je pitanje – slijede Budućnost, Igokea i Cedevita Olimpija...

SPLIT (0-5, prošle nedjelje 13)

Kad ne znaš šta ćeš sa loptom, a ti je šutni. Ovako otprilike izgledaju napadi Splita iz nedjelje u nedjelju – "žuti" su ubjedljivo prvi u ligi sa oko 29 pokušaja za tri po utakmici, ali su i prvi "odozdo" po procentu sa tek 25.69% uspješnosti. Split je jednu od najkvalitetnijih utakmica odigrao kada im se pojavio Darko Bajo i dao napadačku dimenziju pod reketom – bez učinka njega, Žganeca i Kedža, sve čemu se trener Subotić može nadati je da šuteri "uhvate ritam" u nekoj od sljedećih utakmica i okrenu stvari na svoju vodenicu.

